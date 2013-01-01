В Амурской области на космодроме «Восточный» подготовили к старту ракету «Союз-2.1б»



В Амурской области на космодроме «Восточный» 2 июля проведены вывоз с технического комплекса и установка ракеты космического назначения «Союз-2.1б» в стартовую систему в рамках подготовки к запуску, намеченному на 5 июля.

На стартовый стол носитель прибыл из монтажного блока по железнодорожному пути. После вертикализации 44-метровый космический аппарат установили в стартовую систему. Для проведения работ специалистам потребовалось около 4 часов.

Финальный этап вывоза носителя — установка башни обслуживания. Вплоть до старта под этим куполом будут проходить важнейшие манипуляции. В головной части «Союза» находятся гидрометеорологический спутник российского производства и 33 иностранных и отечественных малых космических аппарата, предназначенных для запуска на околоземную орбиту.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ