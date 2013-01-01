В Амурской области на границе России и Китая досрочно состыковали участки газопровода «Сила Сибири»



Между городами Благовещенском (Амурская область) и Хэйхэ (Китай) строители российского «Газпрома» и китайской корпорации CNPC успешно состыковали северный участок восточной ветки российско-китайского газопровода с трубой российского газопровода «Сила Сибири». Работы идут с опережением графика.

Ежедневно китайские рабочие укладывают 240 метров труб самого большого диаметра в мире (около 1,5 м), которые изготовлены из наиболее прочной марки стали, рассчитанной на максимальное давление газа. Китайский участок «Силы Сибири» протянется от российской границы до Шанхая более чем на 3,3 тыс. км.

Северный участок газопровода от Хэйхэ до Чанлина (провинция Цзилинь) протяженностью в 728 км практически готов к тестовым испытаниям. Планируется, что уже осенью российский газ по нему начнет поступать в северные провинции Китая. Предполагается, что два других участка сдадут в эксплуатацию в 2020-2021 гг.

Согласно международному договору в течение 30 лет Россия ежегодно будет поставлять в Китай 38 млрд кубометров газа. Общая стоимость контракта составляет 400 $ млрд. Затраты на строительство газопровода «Сила Сибири» превышают 1 трлн рублей.

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ