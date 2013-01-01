В Амурской области дан старт строительству новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска



В Амурской области стартует строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска. Инвестиции в реконструкцию аэропорта составляют более 4,6 млрд рублей, реализация проекта рассчитана на 2019-2021 годы.

Проектом предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, комплексом зданий и сооружений.

Сегодня длина взлетно-посадочной полосы аэродрома в Благовещенске составляет 2,8 км, после реконструкции она станет длиннее на 200 метров.

Строительство второй взлетно-посадочной полосы позволит привлечь к выполнению полетов авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», парк которых сейчас аэропорт принимать не может. В результате появится возможность распространить на жителей Амурской области программу «плоских тарифов».

Амурская область, Дальневосточный федеральный округ