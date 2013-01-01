В Алтайском крае запустили в эксплуатацию девять энергообъектов за 1 млрд рублей



В г. Рубцовске Алтайского края состоялась торжественная церемония пуска девяти энергообъектов в режиме видео-конференции с участием министра энергетики России Александра Новака и главы компании «Россети» Павла Ливинского. Это важное событие для энергосистемы России является промежуточным итогом реализации группой компаний «Россети» концепции «Цифровая трансформация 2030» в 2019 году. Всего в развитие сетевого комплекса в этом году алтайские энергетики вложили около одного миллиарда рублей.

«Рубцовск - один из промышленных центров Алтайского края. Старейшая подстанция «Северная» имеет стратегическое значение: она обеспечивает электроснабжение промышленной части города и почти двух тысяч бытовых абонентов. После реконструкции это - современный энергообъект, который обеспечит повышение надежности энергоснабжения и создаст дополнительные возможности для присоединения к электрическим сетям новых потребителей», - отметил глава города Дмитрий Фельдман.

Реконструкцию подстанции 110 кВ «Северная» вели два года. За это время построили новый оперативный пункт управления, закрытое распределительное устройство, смонтировали систему релейной защиты и автоматики, установили новое силовое оборудование, два трансформатора.

Уникальность новой подстанции в том, что теперь это инновационный объект с современным высокотехнологичным электротехническим оборудованием, которое позволит снизить эксплуатационные расходы, имеет большой срок службы и соответствует современным требованиям.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ