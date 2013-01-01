В Алтайском крае модернизировали сразу два маслосырзавода, удвоив переработку молока



В Красногорском районе Алтайского края после реконструкции возобновили производственную деятельность сразу на двух алтайских маслосырзаводах АО «Барнаульский молочный комбинат» в сёлах Быстрянка и Карагуж. Эти инвестиционные проекты за последнее время стали самыми крупными в пищевой промышленности региона. Итогом их комплексной реализации стало увеличение объемов переработки молока-сырца более чем в 2 раза.

Модернизация маслосырзавода в Быстрянке проходила в два этапа. В рамках первой очереди провели капитальный ремонт цехов и вспомогательных помещений, полностью заменили коммуникации, трубопроводы и электрику.

Второй этап реконструкции включал автоматизацию предприятия и монтаж высокотехнологичного оборудования, взамен устаревшего и изношенного. После компьютеризации большинство процессов будут осуществляться в онлайн режиме, мастера-сыроделы будут лишь контролировать их.

В сотрудничестве с испанскими технологами, которые работают на предприятии в Быстрянке, планируется разрабатывать новые виды сыров.

На маслосырзаводе в Карагуже также произошли значительные изменения. Здесь установили полуавтоматическую линию, что позволило нарастить мощности по выпуску твердых элитных сыров.

На основной промышленной площадке молкомбината в Барнауле заканчивается процесс пуско-наладки современного цеха порционирования, завершающего технологический цикл производства сыров.

В ближайших планах алтайских сыроделов — обеспечить качественным продуктом не только потребителей сибирских регионов, но и жителей европейской части России и Дальнего Востока.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ