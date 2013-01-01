В Алтайском крае модернизировали крупнейший энергоцентр межрегионального значения



В Алтайском крае «Россети» завершили модернизацию крупнейшей в регионе подстанции «Барнаульская» мощностью 1002 МВА. Обновление коммутационного оборудования повысило надежность электроснабжения потребителей не только Алтайского края, но и Новосибирской, Кемеровской областей, а также межгосударственного транзита в Республику Казахстан. Инвестиции в проект составили 400 млн рублей.

На подстанции установили новые высоковольтные элегазовые выключатели 500 кВ российского производства со сроком службы более 30 лет, которые впервые применены для Сибири. Всего здесь установили 10 аппаратов, обладающих большим техническим ресурсом по сравнению с воздушными выключателями.

Новое оборудование пожаро- и взрывобезопасно, проще в эксплуатации и реже требует ремонта. В случае возникновения короткого замыкания сработает система, предотвращающая выход из строя линий электропередачи и подстанционного оборудования.

Алтайский край, Сибирский федеральный округ