В аэропорту Норильска завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы



Первые самолеты приземлились на полосу, модернизация которой велась в условиях вечной мерзлоты с применением уникальных в российской и международной практике технологий.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Алыкель в Норильске велась три летних сезона. В 2018 году здесь был выполнен пиковый объем строительных работ. При этом главная воздушная гавань севера Красноярского края не закрывалась ни на минуту - был задействован укороченный участок полосы, самолеты и пассажиры обслуживались на временной площадке. Предварительно провели особая подготовка экипажей самолетов для полетов на ограниченную полосу в сложных метеоусловиях.

На сегодняшний день строительные работы третьего этапа завершены, Росавиация выдала аэропорту сертификат соответствия. Новая полоса полностью соответствует евростандартам и может принимать самолеты любого класса.

По словам старшего вице-президента «Норникеля» Сергея Батехина, в следующем году еще будет целый строительный сезон, но никаких неудобств для жителей региона он не доставит, поскольку завершен основной этап реконструкции. На 2019 год запланированы замена оставшихся покрытий перрона, завершение строительства патрульной дороги, ограждений, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции.

Общий объем инвестиций в реконструкцию объектов аэропорта составит более 12,5 млрд рублей. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. По федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России» из федерального бюджета на выполнение работ выделено 7,6 млрд руб. «Норникель», которому принадлежит комплекс зданий и сооружений аэропорта, направил более 5 млрд рублей.

После завершения реконструкции Норильский аэропорт станет одним из самых современных аэропортовых комплексов Российской Арктики.

Красноярский край, Сибирский федеральный округ