В Адыгее завершили монтаж первой ветроустановки на строящейся ВЭС



На площадке строительства Адыгейской ВЭС - одного из крупнейших в России ветропарка - завершили монтаж первой ветроустановки из 60 запланированных. Высота башни с ротором диаметром 100 метров составляет 149 метров. Мощность ветроустановки – 2,5 МВт.

Стопятидесятиметровая башня состоит из 8 модульных секций. На монтаже каждой башни задействовано 35 специалистов, 4 крана и вспомогательная техника. Наиболее сложные технологические операции при монтаже ветроэнергетической установки выполняются уникальным высотным краном большой грузоподъёмности до 500 тонн на высоте до 120 метров.

«Уже на первой ветроустановке нам удалось достичь высоких показателей точности и хороших темпов сборки. Все процессы впервые реализуются нами в абсолютно новой для страны отрасли. Результаты первой сборки позволяют прогнозировать поэтапный рост темпов монтажа на последующих ветроустановках», — отметил Андрей Нестерук, заместитель генерального директора по обеспечению жизненного цикла ветропарков.

Все оставшиеся 59 фундаментов Адыгейской готовы к монтажу башен. На данный момент работы по монтажу ведутся параллельно на двух точках ветропарка.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ