В Адыгее самая крупная в России ветровая электростанция начала поставлять электроэнергию и мощность



В Гиагинском районе Адыгеи самая крупная в России ветровая электростанция (ВЭС) начала поставлять энергию и мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности. На сегодняшний день это самый масштабный проект ветроэнергетики в стране. Он впервые осуществлен подразделением «Росатома» — компанией «НоваВинд» и оценивается в 20 млрд рублей.

Адыгейская ВЭС включает в себя 60 ветроустановок суммарной мощностью 150 МВт. Мощность каждой ветроустановки составляет 2,5 МВт, высота башен — от 75 до 135 метров. Диаметр ротора — около 100 метров. Скорость вращения лопастей длиной по 50 метров каждая составляет 10-15 оборотов в минуту.

Срок окупаемости Адыгейской ВЭС — 10 лет. Предполагается, что выработка энергии составит около 355 млн кВт/ч в год и сократит энергозависимость региона на 20%, полностью обеспечив электричеством столицу республики — город Майкоп с населением свыше 150 тысяч человек.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ