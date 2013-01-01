В Адыгее построили новый завод по производству сухих строительных смесей



В Майкопском районе Республики Адыгея компания «Планета ГИПС» завершила реализацию проекта по строительству нового завода полного цикла по производству сухих строительных смесей. Инвестиции составили 150 млн рублей, создано 27 новых рабочих мест.

Предприятие использует местное сырье, которое добывается из карьера в Майкопском районе в 30 км от завода. Ранее ООО «Планета Гипс» специализировалось только на переработке гипсового камня в строительный гипс (алебастр), а с запуском нового завода начало также производить различные сухие строительные смеси, пользующиеся спросом на отраслевом рынке. Для их производства используется экологичное инновационное оборудование, отвечающее современным требованиям защиты окружающей среды.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ