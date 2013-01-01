В Адыгее центры соцобслуживания получили автомобили для доставки пожилых людей в медучреждения



В Майкопе (Республика Адыгея) представителям муниципальных образований вручены ключи от десяти спецавтомобилей «Газель Некст» в целях обеспечения доступности медицинских и социальных услуг людям пожилого возраста. С 1 августа техника, приобретенная в рамках нацпроекта «Демография», задействована в реализации пилотного проекта по доставке в медучреждения жителей сельской местности старше 65 лет.

Автомобили получили 9 комплексных центров социального обслуживания населения, действующие в каждом районе и двух городах республики. Два спецавтомобиля выделили Майкопскому району – из-за его протяженности и большого количества удаленных и малых населенных пунктов, включая горную местность.

Новые 9-местные машины оснащены навигационной системой ЭРА-ГЛОНАСС, электроподъемником для инвалидной коляски. На них людей старше 65 лет, а также жителей республики с ограниченными возможностями здоровья будут доставлять на профилактические осмотры и диспансеризацию в медицинские организации. Даты медицинских обследований будут согласовываться с пожилыми людьми. Мобильные бригады, в которые включат медиков, соцработников, психологов, будут забирать пожилых пациентов из дома в назначенное время.

Кроме приобретения нового автотранспорта, в Адыгее ведется работа по созданию гериатрической службы. В рамках пилотного проекта «Гериатрия» уже открыто первое в республике отделение для профилактики и лечения болезней пожилого возраста.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ