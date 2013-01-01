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ИЗМИР

В Тюмени стартовали первые олимпийские соревнования по нейрохирургии

Апр 3
Москва Центральный федеральный округ
В Тюмени стартовали первые олимпийские соревнования по нейрохирургии

Международная олимпиада студентов медицинских вузов на приз губернатора Тюменской области проходит 3-4 апреля на базе Федерального центра нейрохирургии
Организаторами олимпиады стали правительство Тюменской области, кафедра нейрохирургии Сеченовского университета в Москве, World Academy of Neurological Surgery, РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области".

В соревнованиях по профессиональному мастерству участвуют 45 студентов из российских регионов и стран ближнего зарубежья. На первом этапе эксперты оценят уровень их теоретической подготовки, на втором этапе, к которому допустят 20 лучших участников, - практические навыки в сложных нейрохирургических операциях. Главным призом для трех победителей станут сертификаты на бесплатное обучение на кафедре нейрохирургии МГМУ им. И.М. Сеченова. А проигравших попросту не будет - все участники олимпиады смогут пройти обучение у высококлассных специалистов. Они прослушают курс лекций российских и зарубежных светил нейрохирургии — Альберта Суфианова (ФЦН Тюмени), Сергея Дыдыкина (Сеченовский университет), Луиса Борбы (Бразилия), Катсуми Такизавы (Япония).

" Нейрохирургия – это тяжелый труд, и только самые мотивированные, хорошо обученные специалисты смогут закрепиться в профессии. Мы хотим привлечь поток талантливой молодежи в нашу нелегкую специальность. К счастью, идею проведения олимпиады поддержали и наши коллеги, и правительство Тюменской области, и лично губернатор Владимир Якушев, который выступает за развитие высокотехнологичной медицины. России нужны сильные нейрохирурги, чтобы уже в недалеком будущем вывести отечественную медицину на совершенно новый качественный уровень ", - отметил на открытии олимпиады главный врач ФЦН Тюмени, профессор Альберт Суфианов.

ФЦН в Тюмени - не только одно из лучших в стране медицинских учреждений, но и научно-образовательный центр мирового уровня. Ежегодно здесь проводятся десятки конференций, обучение уже прошли более 900 врачей из 28 стран.

Тюменская область, Уральский федеральный округ



 
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