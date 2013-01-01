В Смоленской области построили новую площадку для производства натуральных соков, нектаров и фрешей



В Вязьме (Смоленская область) компания «Крал-консерв» завершила строительство здания основного цеха по производству фруктово-ягодных соков и сокосодержащих напитков без применения ароматизаторов, красителей и консервантов. Общая сумма инвестиций составила 110 млн рублей. Создается 250 новых рабочих мест.

Реализация проекта, заключенного на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 г., позволила втрое увеличить производственную мощность предприятия, которая теперь составит 20 млн литров натуральных соков и безалкогольных напитков в год.

На заводе установлено современное, полностью автоматизированное перерабатывающее, фильтрационное и разливочно-укупорочное оборудование, позволяющее изолировать продукт от контакта с персоналом - от подачи сырья и до выпуска готового продукта с конвейера. Соки разливаются исключительно в стеклянные бутылки. Розлив других напитков осуществляется также и в пластиковую тару.

В рамках проекта осенью 2019 года будет введено в эксплуатацию и второе здание, в котором разместится склад сырья, поступающего от сельхозпроизводителей из Азербайджана, Вологодской области и других регионов.

Продукция предприятия реализуется на российском рынке (в торговых сетях Metro Cash&Carry, Spar, Семья, Линия и др.), а также экспортируется в страны Европейского союза, Китай и США.

Смоленская область, Центральный федеральный округ