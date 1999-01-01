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В Республике Адыгея стартовало строительство водозабора и магистрального водовода к Майкопу

Июн 26
Москва Центральный федеральный округ
В Республике Адыгея стартовало строительство водозабора и магистрального водовода к Майкопу

Крупный инфраструктурный объект обеспечит стабильное водоснабжение 300 тысяч жителей Майкопского района и развитие туристского комплекса в горной части региона
В Адыгее в течение 2018 - 2020 годов предстоит реализовать один из самых сложных в стране проектов, поскольку основная часть строительных работ будет проходить в высокогорье. Это потребует применения особых технологий и тщательного планирования работ.

Действующий групповой водовод был построен в 1982 году, поэтому потребность в замене изношенных труб велика. Государственная поддержка, предоставленная республике в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в объеме более 1,3 млрд. рублей, дала возможность заменить 57,6 км из 120,6 км общей разветвлённой сети водовода. С 2014 года республиканские власти вели переговоры с федеральными министерствами о выделении средств для завершения работы.

«Мы добились вхождения в федеральную программу и получили финансирование масштабного проекта по строительству водовода и водозабора. Его реализация позволит в разы улучшить водоснабжение Майкопского района и Майкопа», - отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, который взял на личный контроль ход строительства этого объекта и эффективность освоения бюджетных средств.

Ежегодно на строительство системы водоснабжения будет направляться более 1 млрд рублей. Первый пусковой комплекс предусматривает строительство новой нитки магистрального водовода. В этом году планируется построить около 17 км. На втором этапе будет завершено строительство подводящего водовода и новых водозаборных сооружений у ручья Водопадистый.

После ввода объекта в эксплуатацию будет обеспечена бесперебойная подача воды в Майкоп и населенные пункты Майкопского района, объем поставляемой воды увеличится со 100 до 150 тыс. кубометров в сутки.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ



 
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