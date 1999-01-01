В Ленинградской области открылась первая в России 3D-диорама о советско-финляндской войне



Трехмерная диорама «На той войне незнаменитой», посвященная событиям 1939-1940 годов, с 6 апреля начала работать в Выборге на территории Центральных казарм в военном городке.

Общая площадь диорамы — около 150 кв. метров, площадь зала — 400 кв. метров, что позволяет принимать до 50 гостей одновременно. Ее создали общественные объединения при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Этот проект получил грант Президента России на развитие гражданского общества в размере пяти миллионов рублей.

«Это очень важно, ведь иначе мы бы строили эту диораму не пару месяцев, а десять лет. Часть экспонатов изготовлена подрядчиками из Новгородской области и Санкт-Петербурга, которые делают макеты для театров и военно-исторических реконструкций, часть куплена - в основном макеты стрелкового оружия тех времен,– подчеркнул руководитель проекта Баир Иринчиев, - Большую часть работ выполнили добровольцы из клуба друзей музея – они каждые выходные приезжали и строили. Все – из Петербурга, люди разных возрастов. Огромное им спасибо, потому что без них ничего бы вообще не получилось».

Диорама изображает несколько эпизодов штурма Линии Маннергейма в декабре 1939 года и феврале 1940 года и подвиги четырех Героев Советского Союза - танкиста Федора Павлова, артиллериста Ивана Егорова, связиста Владимира Демуры, сапера Никиты Румянцева.

Коллекция экспонатов для диорамы собиралась с 2000 года. В нее вошли как предметы из личных коллекций, так и дары поисковиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Среди экспонатов — фрагменты брони, внутреннего оборудования долговременных огневых точек, броневых щитов, предметов снаряжения, вооружения и быта. Построен макет землянки советских солдат, финский ДЗОТ, позиция советской 45-мм пушки, советский огнеметный танк ОТ-130, финский окоп и уничтоженная финская окопная пушка системы Розенберга. Также имеется небольшая экспозиция, посвященная поэтам и писателях, рассказавших о перипетиях «финской войны». Ведь названием этой уникальной музейной экспозиции стала строка из стихотворения поэта Александра Твардовского.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ.