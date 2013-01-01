В Ярославской области отпраздновали день рождения Бабы-яги



В минувший уик-энд фольклорным фестивалем в селе Кукобой в Первомайском районе отметили 15-летие туристического бренда «Баба-яга», созданного по инициативе местных жителей

Вслед за Великим Устюгом и Костромой, ставших родиной Деда Мороза и Снегурочки, затерянное в лесной и болотистой местности село Кукобой в начале «нулевых» объявили родиной еще одного сказочного персонажа.

Обитательница построенной местными активистами резной избушки и ее колоритная обитательница ежегодно привлекают в небольшое село тысячи туристов, которые не ленятся сворачивать с основного маршрута «Золотого кольца России».

Особой популярностью пользуются праздники. В этот раз на «Дне рождения Бабы-Яги» работала фотозона с элементами оптической иллюзии. На интерактивной площадке «Кукобой – уголок счастья, любви и добра» для гостей приготовили развлекательную программу «Сундук веселья – вот это да!», во время которой всех желающих обучали игре на граблях, бересте, пиле и других шумовых инструментах.Сельская ярмарка «Вкусные истории» предложила гостям традиционные блюда русской народной кухни - деревенский квас, кукобойский пирог, окрошку и куриную лапшу.

А поскольку одновременно отмечался и День села Кукобой, в музее первомайской средней школы посетителей познакомили с историей Кукобойского поселения, в том числе созданием уникального храма, построенного здесь петербургским архитектором на средства местного купца, и захарьевской женской коммуны им. Н.К. Крупской, объединившей монахинь и комсомолок.

Ярославская область, Центральный федеральный округ