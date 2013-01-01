В Астраханской области готовятся к запуску производства экологичных труб капельного орошения



Один из первых резидентов ОЭЗ «Лотос» готовит к вводу в эксплуатацию завод по выпуску систем капельного орошения из биоразлагаемых материалов

«В цехе установлена первая линия швейцарского оборудования, завершаются монтажные работы. Всего таких линий будет шесть. Таким образом, проектная мощность увеличится в три раза и достигнет 600 млн погонных метров трубок в год, - подчеркнул генеральный директор компании ООО «Свои» Илья Вишневецкий, - Уникальность трубок заключается в том, что после использования их не нужно извлекать из земли — они разлагаются в почве через несколько месяцев после окончания сельскохозяйственного сезона».

Инвестиции в проект составят 385 млн рублей, первоначальная мощность завода — 200 млн погонных метров трубок в год.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин отметил, что этот проект важен с точки зрения импортозамещения, поскольку в настоящее время на российском рынке представлены в основном системы капельного орошения из Израиля, Италии, Испании, Южной Кореи, США.

Первыми потребителями систем российского производства станут фермеры Астраханской области и других регионов юга России. Кроме того, компания «Свои» уже заключила контракты на поставки продукции в Казахстан.

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Лотос» создана в Астраханской области в конце 2014 года с целью развития высокотехнологичных отраслей промышленности, производства новых видов продукции, импортозамещения в судостроении, нефтегазовом секторе и других отраслях.

«Нынешние и будущие резиденты будут обеспечены водой, канализацией, электричеством, необходимыми для запуска производств. Всего создается 24 объекта инфраструктуры на площади 400 гектаров», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин.

На данный момент в ОЭЗ «Лотос» зарегистрировано 8 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 24 млрд. рублей.

Якорный резидент судоремонтный завод «Лотос» завершает строительство первого за постсоветское время круизного судна проекта PV300, а также строит серию пассажирских круизных судов «Золотое кольцо».

Компания «Гекса-Лотос» создает современное автоматизированное предприятие по производству полимерных тканей, которые применяют в строительстве и реконструкции дорог, укреплении взлетно-посадочных полос аэродромов, организации временных подъездных путей к нефтегазовым месторождениям.

По словам директора компании Павла Цуцуры, в конце июля будет установлено оборудование из Китая, а в сентябре - запущено серийное производство 60 тонн импортозамещающей продукции в месяц. Проект, в который вкладывают 328 млн. рублей инвестиций, предполагает три очереди производства общей мощностью 200 тонн продукции в месяц. Сегодня 70 процентов этой продукции завозится в Россию из-за рубежа. Астраханские полимерные материалы будут на 20 процентов дешевле зарубежных аналогов.

Кроме того, в ОЭЗ «Лотос» создают первое в России производство саморазрушающихся шприцев третьего поколения. В этих медицинских изделиях сразу после применения автоматически убирается внутрь игла или ломается поршень, так что полностью исключается риск повторного использования и передачи инфекции.

На строительную площадку компании «Мединтех» завезено 90 процентов необходимого оборудования из Германии, Италии, Японии, завод планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2019 года.

«Проектная мощность предприятия 200 млн. шприцев в год. Это годовая потребность регионов ЮФО. В целом же в России требуется 3 миллиарда штук «умных» шприцев в год, - подчеркнул генеральный директор компании Рамазан Файзиев, - Сначала будем использовать импортные материалы. В дальнейшем планируем наладить выпуск собственного сырья для корпусов шприцев, а также производство инъекционных игл».

Астраханская область, Южный федеральный округ