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ИЗМИР

В 2018 году орловским фермерам будет предоставлено 600 млн рублей льготных краткосрочных кредитов

Янв 29
Орловская область Центральный федеральный округ
В 2018 году орловским фермерам будет предоставлено 600 млн рублей льготных краткосрочных кредитов

Такая информация сегодня была озвучена на заседании штаба по подготовке и проведению весенне-полевых работ в 2018 году.
Мероприятие возглавили заместитель Председателя Правительства области по агропромышленному комплексу Дмитрий Бутусов и руководитель Департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков.

Участие в обсуждении перспектив нового аграрного года приняли сельхозтоваропроизводители, руководители районных органов управления АПК, финансово-кредитных и научных учреждений, организаций-поставщиков удобрений, ГСМ, сельхозтехники.

Как было отмечено, зерновые будут посеяны на 890,6 тыс. га, сахарная свекла - на 57,5 тыс. га, подсолнечник – на 59,7 тыс. га, картофель - на 27,1 тыс. га, кормовые культуры – на 150 тыс. га.

Возрастут площади яровой пшеницы и ячменя, а также сои.

На весенний сев засыпано 94,3 тыс. тонн семян собственного производства или 101 % от потребности.

Одним из ключевых вопросов заседания штаба стала поддержка сектора.

В 2017 году она осуществлялась в рамках трех госпрограмм и составила 103 % к уровню 2016 года. В частности, представителями отрасли было получено 3,6 млрд рублей краткосрочных кредитов. Решением Минсельхоза РФ одобрена рекордная для Орловщины сумма инвесткредитов - 8,6 млрд рублей.

Как сообщила и. о. заместителя руководителя Департамента сельского хозяйства Орловской области – начальника управления государственной поддержки АПК и развития сельских территорий Елена Леонова, в 2018 году механизмы господдержки не претерпели существенных изменений.

Однако с учетом прошлого опыта в части льготного кредитования Правительством области были установлены ограничения по максимальной сумме кредита на 1 получателя. На кредитование сезонных затрат в растениеводстве это 100 млн рублей. Если крупным холдингам данного объема будет недостаточно, банки готовы предоставить им коммерческие кредиты.

На сегодняшний день 7 кредитных учреждений согласовали с Департаментом сельского хозяйства Орловкой области реестры потенциальных получателей льготных кредитов практически на 3 млрд рублей, в том числе 97 крестьянским хозяйствам – на 500 млн рублей.

Всего на 2018 год для малых форм хозяйствования предусмотрено отдельной защищенной строкой 600 млн рублей льготных краткосрочных кредитов.

22 января было подписано соглашение с Минсельхозом России по поддержке в растениеводстве. Из бюджетов двух уровней на эти цели предусмотрено 280 млн рублей. В перспективе на данный вид содействия смогут рассчитывать научные организации.

Субсидированию подлежат посевы зерновых, зернобобовых и кормовых культур, а также производство семенного картофеля, овощей, семян кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника, технической конопли.

Объем средств господдержки в молочном скотоводстве составляет 74,2 млн рублей.

Как отметила Елена Леонова, по инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года, порядок субсидирования не претерпел изменений.

На эти цели заложено 623 млн рублей.

Объем средств в рамках содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития АПК («Единая субсидия») на 2018 год составляет 575 млн рублей.

В частности, на грантовую поддержку начинающих фермеров для разведения мясного и молочного скота предусмотрено до 3 млн рублей, по другим направлениям - 1,5 млн рублей.

На грантовую поддержку семейных животноводческих ферм возможно выделение до 30 млн рублей, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов - до 60 % затрат на реализацию проекта.

«Сегодня нужно привлекать дополнительные инструменты по оказанию поддержки аграриям, в том числе возможности Гарантийного фонда региона, делать все, чтобы они были широко известны и доступны», - подчеркнул Дмитрий Бутусов.



 
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