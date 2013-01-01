В 2018 ГОДУ НОВГОРОДСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ВЫДАЛИ МИКРОЗАЙМЫ НА СУММУ 398 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Чаще всего за заемными средствами обращались бизнесмены из Великого Новгорода, Новгородского, Боровичского и Пестовского районов

В Новгородском фонде поддержки малого предпринимательства (микрокредитная компания) подвели некоторые итоги работы за прошлый год.

Так, по результатам еженедельных заседаний конкурсной комиссии по рассмотрению бизнес-проектов было выдано 269 займов на общую сумму 398 миллионов рублей, что на 5% больше по сравнению с 2017 годом. Чаще всего за займами по привлекательной ставке обращались предприниматели из Великого Новгорода, Новгородского, Боровичского и Пестовского районов. В тоже время в Фонд ни разу не обращались представители малого и среднего бизнеса из Валдайского, Волотовского, Мошенского и Поддорского районов.

Как правило, предприниматели подавали заявки на займы для развития своего дела в сфере розничной торговли, производства, сельского хозяйства, грузо- и пассажироперевозок. Стоит отметить, что большинство займов было выдано по областной программе под 7,75% годовых, что соответствует ключевой ставке Центробанка России. В этом году займы будут выдавать под аналогичный процент.

Добавим, Фонд продолжает предоставление займов по программе МСП Банка под 11% годовых. Также Фонд является представителем МСП Банка и способствует получению кредитов по ставке 6,5% годовых в рамках программы субсидирования Минэкономразвития («Программа 6,5») или по ставке от 1 до 5% годовых для сельхозпредприятий в рамках программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства России. Новой формой поддержки бизнеса стало микрофинансирование предпринимателей, работающих в креативной индустрии.

Подробную информацию об условиях получения займов можно найти на сайте http://ncpp.ru или узнать по телефону 8(8162) 67-00-22, а также в самом Фонде (Великий Новгород, ул. Кочетова, 30).