Ювелиры просят о помощи

Минфин РФ предложил включить ювелирную отрасль в перечень наиболее пострадавших от эпидемии. По данным министерства, спрос на ювелирную продукцию в России упал на 90%. Комитет ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней ТПП РФ поддерживает позицию крупнейшего отраслевого объединения предпринимателей – Гильдии ювелиров России в связи с критическим положением, в котором оказалась отрасль из-за пандемии коронавируса. Ситуацию комментирует глава Комитета, генеральный директор ОАО «Красцветмет» Михаил Дягилев.

Суть позиции Гильдии ювелиров России, поддержанной Комитетом по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней ТПП РФ, заключается в следующем: если в ближайшее время не предпринять действенных шагов со стороны государства по сохранению отечественной ювелирной промышленности, то в скором будущем её ожидают катастрофические последствия.

Ювелиры предупреждают – самое страшное ждёт их после карантина, когда формально всё откроется. Те мастера, кто просидел дома без заработной платы в марте, апреле и мае - месяцах, в июне вдруг обнаружат, что работать им больше негде, т.к. ювелирные компании обанкротились.

Ювелирные изделия, в отличие от продуктов питания и лекарств, не являются предметами первой необходимости, ювелирная отрасль в первую очередь и в максимальном масштабе на себе ощутила переход граждан в режим вынужденного экономного потребления.

В итоге, проводимые карантинные мероприятия привели к полной остановке продаж и производства в большинстве регионов России, ювелиры остались без работы. При этом, у предприятий отрасли в полном объёме сохранились обязательства по основным платежам – налогам, страховым взносам, заработной плате, аренде, кредитам, а также необходимость расчётов с контрагентами.

Цена потерь ювелирной отрасли колоссальна:

Годовой объём розничных продаж ювелирных изделий составлял 240 млрд. руб. в год. Т.е. ежемесячную недополученную торговую выручку можно оценить в 20 млрд. руб. В этой выручке всё — стоимость сырья, стоимость работы, расходы на аренду, налоги, зарплату, доход производителей и розничных сетей. Словом, весь оборот по всей цепочке, и весь доход по всей отрасли.

В розничной торговле работало от 12 до 15 тысяч торговых точек. Ежемесячные траты на аренду всех розничных сетей можно оценить в 3 млрд. руб.

Исходя из общей численности сотрудников (160 тысяч человек) и необходимости выплачивать хотя бы минимальную заработную плату, общие расходы на фонд заработной платы можно оценить в 2,5 млрд. руб. Это с учётом страховых взносов.

Исходя их данных ЦБ РФ по общему кредитному портфелю банковской системы России можно рассчитать примерный объём кредитной задолженности ювелирной отрасли. Это сумма порядка 100-120 млрд. руб. Ежемесячное обслуживание такой кредитной массы составляет от 4 до 4,5% млрд. руб.

Из общего числа предприятий, представляющих российскую ювелирную отрасль, 98% (!) относятся к предприятиям малого бизнеса и микробизнеса. Традиционно сложилось, что производство ювелирных изделий в регионах – это бизнес семейный, т.е. фактически вся семья осталась без средств к существованию.

Ситуация осложняется отсутствием свободных рабочих мест в других отраслях на рынке труда. Особенно проблематично найти новую работу производственному персоналу, так как высококвалифицированные мастера обладают узкой специализацией и не могут применить свои уникальные навыки в других отраслях. Парадокс – именно они и составляют главное достояние ювелирной отрасли! Подготовка и повышение квалификации высококвалифицированного специалиста в области ручной художественно-декоративной обработки металла и камня требует особого таланта, стоит больших средств и занимает многие годы.

Наша страна обладает выдающимся культурным наследием, частью которого, безусловно, являются ювелирные традиции. В условиях кризиса самое главное сохранить всё то, что было наработано за многие годы и, в первую очередь, поистине ценные кадры, которые превращают ювелирное производство в искусство, являющееся неотъемлемой составляющей уникальной российской культуры.

Российская ювелирная отрасль столкнулась с крайней необходимостью оказания мер государственной поддержки. В настоящее время ювелирная отрасль не включена в перечень наиболее пострадавших, в связи с чем профессиональное сообщество обращается с предложением о включении сферы производства и обращения ювелирных изделий в данный перечень. Очевидно, что только меры государственной поддержки могут помочь выжить ювелирным компаниям, и уникальному производству высокохудожественных ювелирных изделий, представляющих собой произведения искусства инвестиционной привлекательности, и производителям и реализаторам продукции экономного ценового сегмента.

Сегодня критически важно оказать содействие в сохранении потенциала ювелирной отрасли, рабочих мест для людей, занятых в сфере производства и торговли ювелирными украшениями, в сохранении российских ювелиров, что неразрывно связано и с культурной, и с экономической составляющей дальнейшего успешного развития страны.