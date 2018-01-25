Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год

Министерством экономики Удмуртской Республики (уполномоченный орган) утвержден План проведения экспертизы нормативных правовых актов Удмуртской Республики на 2019 год (приказ от 25.01.2018 №23 ). В План включено 8 действующих нормативных правовых актов. В рамках экспертизы будет проведен анализ на наличие положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, в случае выявления которых нормативные правовые акты будут подвергнуты корректировке или отменены.

В течение года возможно внесение изменений в уже утвержденный План, в том числе на основании предложений, поступивших в уполномоченный орган от предпринимателей, общественных организаций и ассоциаций.

С текстом документа можно ознакомиться на сайте регионального интернет-портала для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики перейдя по ссылке http://www.regulation.udmurt.ru/Regulation/Materials/11