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Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год

Янв 28
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год
Министерством экономики Удмуртской Республики (уполномоченный орган) утвержден План проведения экспертизы нормативных правовых актов Удмуртской Республики на 2019 год (приказ от 25.01.2018 №23 ). В План включено 8 действующих нормативных правовых актов. В рамках экспертизы будет проведен анализ на наличие положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, в случае выявления которых нормативные правовые акты будут подвергнуты корректировке или отменены.

В течение года возможно внесение изменений в уже утвержденный План, в том числе на основании предложений, поступивших в уполномоченный орган от предпринимателей, общественных организаций и ассоциаций.

С текстом документа можно ознакомиться на сайте регионального интернет-портала для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Удмуртской Республики перейдя по ссылке http://www.regulation.udmurt.ru/Regulation/Materials/11



 
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