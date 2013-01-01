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Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе

Дек 10
Омская область Сибирский федеральный округ
Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе

В областном Конгресс-холле, 7 декабря, состоялся второй Фестиваль правды о бизнесе «True Story Fest». Невыдуманными историями о падениях и разочарованиях на пути к успеху с омичами поделились известные предприниматели.
Организаторами мероприятия выступили Агентство развития и инвестиций Омской области и Омское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ».

Спикерами Фестиваля выступили: владелец сети пекарен «Сибирский провиант» Юрий Чащин, директор сети автосервисов «Реактор» Илья Николин, хозяйка компании «Росювелирторг» Марина Хариби, владелица агентства нестандартных путешествий «Сёрфари» Екатерина Братцева и директор исследовательской компании «ДЕЛФИ» Евгения Климанова. В неформальной обстановке предприниматели рассказали о своих «грандиозных» провалах, которые могли стоить им бизнеса, и как они из этого «выкрутились».

На Фестиваль правды собрались действующие предприниматели и те, кто планирует начать развивать свое дело. Гости, пришедшие на встречу, задавали вопросы, общались с бизнесменами на равных, делились впечатлениями и эмоциями.

«Когда я заявил, что теперь буду заниматься продуктами питания, мои знакомые покрутили у виска, однако, я шел к своей цели. Тогда я еще не знал как, но был уверен, что у меня все получится. А выводов я много сделал, пока набивал себе шишки, один из них – если тебя кинул партнер, это не он виноват, а ты сам, потому что был недальновиден, впредь будь умнее», - рассказал владелец сети пекарен «Сибирский провиант» Юрий Чащин.

Владелица агентства нестандартных путешествий «Сёрфари» Екатерина Братцева рассказала, как пару раз «попадала» на деньги – подвели партнеры, не хватило знаний, сэкономила на юристе и много другое. Выводы она сделала соответствующие. Первый - не жалеть денег на юриста, в туристическом бизнесе это крайне важно. Второй – учиться тому, чего не знаешь, постоянно. И третий – с партнерами все обязательства должны быть закреплены документально.

Организаторы Фестиваля ставили перед собой цель помочь молодым предпринимателям понять, что «провал» - это не конец света, что после падения часто следует новый взлет, необходимо просто не опускать руки и находить пути решения проблемы.

«Очень понравилась атмосфера мероприятия: добродушная, уютная, гостеприимная. В конце рабочей декабрьской недели это особенно важно - расслабиться и получить много полезных инсайтов от гуру омского бизнеса. Особенно хочется выделить Юрия Чащина и поблагодарить его за искренность в его истории развития бизнеса. Спасибо организаторам «Агентство развития и инвестиций Омской области» и молодежному отделению «Опора России» за интересный формат и сопровождение мероприятия», - поделилась участница Фестиваля правды Светлана Жадаева.



 
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