Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ИЮН, 12:42 МСК
USD (ЦБ)    62,8083
EUR (ЦБ)    71,2323

26 ИЮН, 12:42 МСК
USD (ЦБ)    62,8083
EUR (ЦБ)    71,2323

Ульяновские УАЗы вновь поднялись на Эльбрус в честь 45-летия мирового рекорда

Июн 26
Москва Центральный федеральный округ
Ульяновские УАЗы вновь поднялись на Эльбрус в честь 45-летия мирового рекорда

Ульяновский автозавод отметил 45-летие первого в мире рекордного подъема заводских УАЗов на Эльбрус новой экспедицией. В 1974 году ульяновские автомобили смогли по горному серпантину добраться до отметки в 4200 м. В это раз три внедорожника поднялись до станции «Мир», находящейся на высоте 3500 метров над уровнем моря и считающейся самой высокой горной вершиной Европы.
Нынешняя экспедиция на Эльбрус также состояла из внедорожников в заводском исполнении: двух ярко-оранжевых экспедиционных машин – «Хантера» и «Патриота» и стандартного автомобиля УАЗ-«Патриот».

Как и 45 лет назад, базовым лагерем стал Терскол, но маршрут второй экспедиции пролегал по дороге, которой в 1974 году еще не было. Через станцию «Азау» (2350 м) и станцию «Кругозор» (3000 м) машины добрались до станции «Мир» (3500 м), которая и стала финальной точкой путешествия. Участок с 3000 до 3500 м выдался исключительно тяжелым из-за непрерывного снега с дождем, острых камней и постоянной нехватки кислорода. Подняться выше внедорожникам не позволили снег и густой туман, представлявшие опасность для водителей. В составе экспедиции находился водитель-испытатель, участвовавший в установлении рекорда 1974 года, – 70-летний Владимир Дунаев, который продолжает работать в отделе главного конструктора УАЗа.

Опциональный экспедиционный пакет, которым были оборудованы два из трех УАЗов, включал в себя силовые бамперы и пороги, защиту рулевых тяг, а также багажник и электролебедку. УАЗ «Хантер» был оснащен 2,7-литровым 135-сильным мотором, а «Патриоты» забирались на Эльбрус, имея моторы в 150 лошадиных сил. Единственным отличием от заводского исполнения на всех трех внедорожниках были шины BFGoodrich Mud-Terrain KM3.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
26 Июн:
26 Июн:
26 Июн:
Центральный федеральный округ:
26 Июн:
26 Июн:
25 Июн:
РОССИЯ:
25 Июн:
25 Июн:
25 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу

Ради мира. Половина украинцев поддерживают автономию Донбасса, а российские власти укрепляют границу
Политика

Украина получит деньги на склады оружия из США, в России построят магистраль за 1,5 трлн рублей и другие новости

Украина получит деньги на склады оружия из США, в России построят магистраль за 1,5 трлн рублей и другие новости
События и факты

Опасные кредиты. Как рост кредитования граждан может стать угрозой экономики России?

Опасные кредиты. Как рост кредитования граждан может стать угрозой экономики России?
Экономика

Растущий «Платон». Как меняются тарифы дорожной системы и какой доход она дает государству?

Растущий «Платон». Как меняются тарифы дорожной системы и какой доход она дает государству?
Экономика

Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники

Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
Политика

Россия ввела контрсанкции, Турция купила С-400, «Дружбу» сократят наполовину и другие новости

Россия ввела контрсанкции, Турция купила С-400, «Дружбу» сократят наполовину и другие новости
События и факты

Узнай, страна

Российские разработчики представили защитную противомикробную маску, не имеющую аналогов в мире

Российские разработчики представили защитную противомикробную маску, не имеющую аналогов в мире

В Вологодской области стартовало строительство первого в России завода по производству CLT-панелей

В Вологодской области стартовало строительство первого в России завода по производству CLT-панелей

Ульяновские УАЗы вновь поднялись на Эльбрус в честь 45-летия мирового рекорда

Ульяновские УАЗы вновь поднялись на Эльбрус в честь 45-летия мирового рекорда

В Московской области изготовили первый антиударный спецприцеп для перевозки корнеплодов

В Московской области изготовили первый антиударный спецприцеп для перевозки корнеплодов

Новости дня

12:39 Члены Совфеда одобрили закон о приостановке ДРСМД Члены Совфеда одобрили закон о приостановке ДРСМД
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
12:13 Вода в Байкале отравлена токсинами, рассказали эксперты Вода в Байкале отравлена токсинами, рассказали эксперты
11:23 В Саратове предотвращен теракт В Саратове предотвращен теракт
10:43 Комитет по мониторингу ПАСЕ выступил с предложением вернуть России полномочия Комитет по мониторингу ПАСЕ выступил с предложением вернуть России полномочия
10:04 Сергей Скрипаль мог вступить в сговор с Лондоном Сергей Скрипаль мог вступить в сговор с Лондоном
09:31 Помпео заявил, что США готовы подписать соглашение с талибами Помпео заявил, что США готовы подписать соглашение с талибами
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
08:51 Скончался актер и режиссер Валерий Харченко Скончался актер и режиссер Валерий Харченко

Узнай, страна!

12:29 Российские разработчики представили защитную противомикробную маску, не имеющую аналогов в мире Российские разработчики представили защитную противомикробную маску, не имеющую аналогов в мире
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
09:34 В Тамбове впервые пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» В Тамбове впервые пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»
24 ИЮН, 09:04 Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки
21 ИЮН, 16:17 Из армии – в предприниматели Из армии – в предприниматели
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter