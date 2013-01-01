Ульяновские УАЗы вновь поднялись на Эльбрус в честь 45-летия мирового рекорда



Ульяновский автозавод отметил 45-летие первого в мире рекордного подъема заводских УАЗов на Эльбрус новой экспедицией. В 1974 году ульяновские автомобили смогли по горному серпантину добраться до отметки в 4200 м. В это раз три внедорожника поднялись до станции «Мир», находящейся на высоте 3500 метров над уровнем моря и считающейся самой высокой горной вершиной Европы.

Нынешняя экспедиция на Эльбрус также состояла из внедорожников в заводском исполнении: двух ярко-оранжевых экспедиционных машин – «Хантера» и «Патриота» и стандартного автомобиля УАЗ-«Патриот».

Как и 45 лет назад, базовым лагерем стал Терскол, но маршрут второй экспедиции пролегал по дороге, которой в 1974 году еще не было. Через станцию «Азау» (2350 м) и станцию «Кругозор» (3000 м) машины добрались до станции «Мир» (3500 м), которая и стала финальной точкой путешествия. Участок с 3000 до 3500 м выдался исключительно тяжелым из-за непрерывного снега с дождем, острых камней и постоянной нехватки кислорода. Подняться выше внедорожникам не позволили снег и густой туман, представлявшие опасность для водителей. В составе экспедиции находился водитель-испытатель, участвовавший в установлении рекорда 1974 года, – 70-летний Владимир Дунаев, который продолжает работать в отделе главного конструктора УАЗа.

Опциональный экспедиционный пакет, которым были оборудованы два из трех УАЗов, включал в себя силовые бамперы и пороги, защиту рулевых тяг, а также багажник и электролебедку. УАЗ «Хантер» был оснащен 2,7-литровым 135-сильным мотором, а «Патриоты» забирались на Эльбрус, имея моторы в 150 лошадиных сил. Единственным отличием от заводского исполнения на всех трех внедорожниках были шины BFGoodrich Mud-Terrain KM3.

Ульяновская область, Приволжский федеральный округ