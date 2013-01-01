Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности
По данным рейтинга Минкомсвязи РФ, 31 регион получил 100%, три региона – 0%. Средние итоговые данные по показателю составили 73,61%.
Оценивалась реализация мероприятий по комплексному показателю автоматизации контрольно-надзорной деятельности в регионе - «доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым с использованием информационных решений (ресурсов) обобщаются данные:
- о подконтрольных субъектах, в отношении семи приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора);
-о распределении объектов по категориям риска (классам опасности);
-о результатах проверок, случаях привлечения к административной̆ ответственности».
Автоматизация контрольно-надзорной деятельности реализуется с использованием типового облачного решения – ТОР КНД, разработанного Минкомсвязью РФ. Внедрение такой информационной системы в профильной деятельности органов государственного контроля позволит применять современные методы анализа данных и организовывать взаимодействие в электронном виде.
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