Удмуртская Республика достигла 100% по автоматизации контрольно-надзорной деятельности

Удмуртская Республика достигла 100% выполнения одного из восьми показателей реализации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р).

По данным рейтинга Минкомсвязи РФ, 31 регион получил 100%, три региона – 0%. Средние итоговые данные по показателю составили 73,61%.

Оценивалась реализация мероприятий по комплексному показателю автоматизации контрольно-надзорной деятельности в регионе - «доля видов регионального государственного контроля (надзора), по которым с использованием информационных решений (ресурсов) обобщаются данные:

- о подконтрольных субъектах, в отношении семи приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора);

-о распределении объектов по категориям риска (классам опасности);

-о результатах проверок, случаях привлечения к административной̆ ответственности».

Автоматизация контрольно-надзорной деятельности реализуется с использованием типового облачного решения – ТОР КНД, разработанного Минкомсвязью РФ. Внедрение такой информационной системы в профильной деятельности органов государственного контроля позволит применять современные методы анализа данных и организовывать взаимодействие в электронном виде.