Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв»

20-21 июля в Ижевске прошёл региональный этап крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей». В нём участвовали 10 мультидисциплинарных команд специалистов в области программирования, дизайна и управления. По итогам хакатона победителями стали 8 команд.

Ижевск стал одной из 40 площадок по проведению регионального этапа конкурса не случайно. Более 2000 ИТ-специалистов подали заявки на участие в конкурсе «Цифровой прорыв» от Удмуртии, по этому показателю республика вошла в топ-10 регионов по стране.

Такая активность ИТ-специалистов происходит благодаря развитой отрасли информационных технологий и реализации проекта по подготовке кадров «ИТ-вектор образования».

Важнейшей характеристикой этого проекта является комплексный подход в подготовке кадров и реализация схемы «Школа-СПО-ВУЗ-Предприятие».

«Проект «ИТ-вектор образования» решает задачу по подготовке квалифицированных кадров в ИТ-отрасли. Важным моментом является то, что вектор, заданный нами несколько лет назад, находит свое отражение в национальном проекте «Кадры для цифровой экономики», инициированном Президентом страны, - отмечает Тимур Меджитов, министр информатизации и связи Удмуртской Республики. - Запрос на грамотных ИТ-специалистов сегодня актуален, как никогда: информационные технологии затрагивают все сферы жизни человека, развитие любой сферы экономики и социальной сферы сегодня не обходится без компетентных ИТ-специалистов, поэтому подготовка квалифицированных кадров – важная задача для развития региона и страны в целом».

На данный момент в проекте участвуют 44 школы республики (в том числе профильный ИТ-лицей), два ведущих ВУЗа, два колледжа и крупнейшие ИТ-компании и предприятия региона.

Первая ступень проекта начинается с обучения в классе с программой углубленного изучения математики и информатики, так называемом ИТ-классе. Обучение в общеобразовательных организациях начинается с 7 класса. Проект «ИТ-вектор образования» в школе направлен на профориентацию обучающихся, помогающий сделать выбор специальностей инженерного и ИТ-профиля и целенаправленную подготовку к поступлению в организации профессионального и высшего образования Удмуртской Республики.

Сейчас в проекте участвует 44 городских и сельских школ республики, объединяющих 2 569 школьников в 118 ИТ-классах.

Участников проекта с каждым годом становится больше: школы открывают новые ИТ-классы и новые школы присоединяются к проекту. К примеру, к 1 сентября 2019 года к проекту присоединится еще 3 школы республики, а в остальных школах проекта «ИТ-вектор образования» начнут работать 32 новых ИТ-класса. Таким образом, к началу учебного года количество ИТ-классов в республике увеличится на 27 % и составит 150, объединяющих более 3000 ребят.

Следующая ступень проекта - открытие новых ИТ-специальностей на базе профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики.

В июле 2019 года Ижевский промышленно-экономический колледж лицензировал новую специальность «тестировщик» - куда могут пойти учиться выпускники 9-ых классов, участники проекта «ИТ-вектор образования». В дальнейшем в ИТ-колледжах республики будут появляться и другие актуальные и востребованные специальности инженерной и ИТ-направленности.

Следующий уровень проекта – работа базовых кафедр на базе университетов.

В двух ведущих ВУЗах республики, в Удмуртском государственном университете и Ижевском государственном техническом университете им. М.Т. Калашникова, продолжают работать действующие базовые кафедры проекта «ИТ-вектора образования», где осуществляется обучение по дополнительным программам, разработанным совместно с ИТ-компаниями. Особенность такого обучения состоит в том, что обучение включает изучение актуальных, современных, востребованных программных сред и информационных ресурсов, использующихся в ведущих ИТ-компаниях республики.

С сентября 2019 года к обучению на базовых кафедрах приступят 180 студентов. Важно, что лекции ведут работающие специалисты ИТ-компаний. Практика на базовых кафедрах организована специалистами ИТ-компаний, где студенты разрабатывают проекты, востребованные на рынке, работают совместно со специалистами ведущих ИТ-компаний республики. Как правило, уже к концу 4 курса выпускники базовых кафедр трудоустроены в те ИТ-компании, где проходили практику или стажировку.