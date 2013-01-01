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Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта

Окт 12
Удмуртская Республика Приволжский федеральный округ
Удмуртия подписала соглашение о маркетинговом сопровождении и поддержке инициатив в сфере спорта
В соответствии с соглашением, Global Star Russia становится эксклюзивным представителем по работе со спонсорами хоккейного клуба «Ижсталь», женского футбольного клуба «Торпедо» Ижевск, скейт-парка в г. Ижевск, открытие которого запланировано на 23 октября 2018 года, а также ряда других проектов. Это первое соглашение в России, направленное на маркетинговое сопровождение и поддержку региональных инициатив в сфере спорта.

Global Star Russia – агентство маркетинговых коммуникаций по работе с российскими и западными артистами, а так же спортсменами, спортивными клубами и федерациями, киберспортивными командами и лигами, актерами, телеведущими разных форматов. Специализация агентства – адаптация проектов под запросы российских и международных компаний, с целью сделать первичный контакт с потребителями наиболее эффективным.

Global Star Russia также является эксклюзивным партнером лейбла Black Star inc. и представляет все рекламные проекты группы компаний Black Star



 
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