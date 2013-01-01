Участников регионального конкурса "Лидеры Тамбовщины" ждут новые задания
Новые задания будут направлены на командообразование, формирование лидерского и управленческого потенциала. Наставники не только проведут традиционные TED-лекции, но и оценят стратегическое мышление участников конкурса, умение выделять цели, ставить задачи, вести переговоры, делегировать полномочия, решать конфликты и принимать решения.
В финале конкурсанты примут участие в игре «ХедХантеры», условия которой организаторы пока держат в секрете.
Напомним, что региональный конкурс «Лидеры Тамбовщины» проходит по инициативе главы региона Александра Никитина по аналогии с конкурсом «Лидеры России».
3 Июл 2018, Администрация Тамбовской области / Тамбовская область
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