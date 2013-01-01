Участник выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» представит новую технику для внесения удобрений в почву



С 16 по 22 июля парк «На Королева» соберет крупнейшие предприятия агропромышленной отрасли на ежегодную сибирскую агротехническую выставку-ярмарку «АгроОмск-2018».

Ставшая уже традиционной, выставка-ярмарка «АгроОмск» в этом году вновь станет площадкой для демонстрации последних достижений в сфере агропромышленного комплекса, а также насыщения потребительского рынка региона качественной конкурентоспособной продукцией.

Так, компания «Омский экспериментальный завод» представит на своем стенде новинку завода - культиватор для внесения удобрений в почву КВУ-12, а также посевной комплекс модульного типа «SOWER 3,6М» с одновременным высевом удобрений, прицепной рыхлитель почвы ПРП -5.6 «Титан» и измельчитель соломы «ТОРНАДО».

Отметим, что ФГУП «Омский экспериментальный завод» выпускает более 30 наименований машин и оборудования для сельского хозяйства, которые работают более чем в 50 регионах России, Казахстана, Украины, Монголии и других странах. В ассортименте оборудование для селекции, сортоиспытания и первичного семеноводства, измельчители соломы - навесные «ТОРНАДО» для зерноуборочных комбайнов, техника для возделывания льна-долгунца и многое другое.

Организаторы выставки-ярмарки приглашают специалистов АПК, жителей Омска и Омской области на Сибирскую агротехническую выставку-ярмарку «АгроОмск-2018».

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