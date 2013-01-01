Тургеневский год



В Орловской области будет проведено около 90 мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, в год юбилея классика

Их реализация сегодня рассматривалась на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева.

Обсуждение возглавил первый заместитель Губернатора и Председателя Правительства Орловской области Александр Бударин.

Он отметил, что в ближайшее время под председательством Министра культуры РФ Владимира Мединского состоится заседание федерального оргкомитета по подготовке к знаменательной дате. Участие в нем примет врио Губернатора области Андрей Клычков. «Сегодня основной акцент следует сделать на обеспечении практического воплощения намеченного», - заявил Александр Бударин.

Руководители рабочих групп оргкомитета рассказали о курируемых направлениях.

Одним из наиболее ярких культурных мероприятий программы станет традиционный Тургеневский праздник в г. Орле, который в 2018 году расширит свой масштаб и будет посвящен единой теме: «И. С. Тургенев - наш современник». 9 ноября на сцене Орловского государственного театра им. И. С. Тургенева состоится торжественное собрание и праздничный концерт.

Также запланировано проведение Международного театрального фестиваля «Русская классика», фестиваля классической музыки «Тургеневская музыкальная осень», фестиваля «Мода на русское», демонстрация в муниципальных образованиях литературно-музыкальной композиции «Венок Тургеневу», конкурсы чтецов и художников, выставки, другие акции.

В настоящее время осуществляется реэкспозиция музея И. С. Тургенева в Орле. На данные цели из регионального бюджета выделено 6 млн рублей.

Отметим, что многие региональные предложения некоммерческих организаций и творческих союзов в 2018 году также будут претендовать на предоставление региональных грантов.

В освещении юбилея активное участие примут СМИ, которые готовят тематические рубрики и циклы телепередач.

Кроме того, в настоящее время завершены ремонтно-реставрационные работы музеев И. А. Бунина, И. С. Тургенева, Т. Н. Грановского, писателей-орловцев.

В 2018 году продолжается реконструкция музея Л. Н. Андреева и Н. С. Лескова, Дома-музея И. С. Тургенева в с. Спасское-Лутовиново.

Свои замечания по проведению праздничных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева, озвучил советник Губернатора Орловской области Юрий Грымов.

«Любое событие, связанное с Орловщиной, необходимо брендировать, приближаться к тому, чтобы Орел стал признанной литературной столицей России. Все юбилейные даты нужно использовать для продвижения региона», - подчеркнул он, рассказав, что приглашение на торжества уже принял легендарный дирижер Валерий Гергиев.

Юрий Грымов призвал представителей культурной общественности, власти, туристической индустрии, бизнеса к более конструктивному сотрудничеству.

«Мероприятия, связанные с 200-летием И. С. Тургенева, должны выходить за пределы области, иметь резонанс, быть интересными гостям Орловщины. Наша работа направлена на то, чтобы культура стала явным достижением региона», - отметил он, попросив коллег вносить свои предложения по дальнейшему развитию творческого климата.