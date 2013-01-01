Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
03 АПР, 07:35 МСК
USD (ЦБ)    65,4726
EUR (ЦБ)    73,3162

03 АПР, 07:35 МСК
USD (ЦБ)    65,4726
EUR (ЦБ)    73,3162

Тульская область предоставляет площадку под строительство китайского автозавода

Апр 3
Москва Центральный федеральный округ
Тульская область предоставляет площадку под строительство китайского автозавода

В посольстве КНР в России состоялся прием представителей администрации Тульской области и презентация проекта строительства китайского автозавода. Тульский индустриальный парк готов предоставить китайской компании «Великая стена» площадки, обеспеченные инфраструктурой, и специальные статусы с дополнительными налоговыми преференциями для реализации инвестиционного проекта строительства автомобильного завода под брендом Haval.
«Великая стена» имеет 6 автомобильных заводов. Свыше трети экспорта продукции компании приходится на российский рынок. Еще в 2014 году компания «Великая стена» и администрация Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве по созданию в Тульской области автозавода за счет инвестиций китайской стороны. По предварительным расчетам, завод сможет выпускать до 150 тысяч машин в год, что даст возможность снабжать не только российский рынок, но и страны СНГ, в первую очередь, Белоруссию и Казахстан. Кроме того, появление в Туле такого крупного предприятия даст толчок развитию инфраструктуры города и местной экономики в целом, а также повышению уровня жизни населения как этого региона, так и соседних.

Тульская область, Центральный федерального округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
3 Апр:
3 Апр:
2 Апр:
Центральный федеральный округ:
2 Апр:
2 Апр:
2 Апр:
РОССИЯ:
2 Апр:
2 Апр:
2 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция
Бизнес и психология

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 3

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 4

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Приморье судостроительная верфь «Звезда» перейдет на отечественную сталь

В Приморье судостроительная верфь «Звезда» перейдет на отечественную сталь

Тульская область предоставляет площадку под строительство китайского автозавода

Тульская область предоставляет площадку под строительство китайского автозавода

В Томской области завод МДФ будет работать в замкнутом производственном цикле

В Томской области завод МДФ будет работать в замкнутом производственном цикле

Губернатор Тамбовской области принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных»

Губернатор Тамбовской области принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных»

Новости дня

07:19 В России запретят микрокредитование под залог жилья В России запретят микрокредитование под залог жилья
С первого апреля в России повышают пенсии, дают скидки и свободу выбора автовладельцам
С первого апреля в России повышают пенсии, дают скидки и свободу выбора автовладельцам
06:52 В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты В Россию прекратят ввозить некоторые лекарственные препараты
06:29 НАТО гарантирует проход судов Украины через Керченский пролив НАТО гарантирует проход судов Украины через Керченский пролив
00:51 Россия и КНДР активизировали контакты правоохранительных органов Россия и КНДР активизировали контакты правоохранительных органов
00:37 Верховный суд Венесуэлы аннулирует неприкосновенность Гуайдо Верховный суд Венесуэлы аннулирует неприкосновенность Гуайдо
00:17 Порошенко выразил сожаление после смерти Ведьмы в Донбассе Порошенко выразил сожаление после смерти Ведьмы в Донбассе
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
02 АПР, 23:48 «Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине «Порошенко отбился от рук Европы»: Лавров о ситуации на Украине

Узнай, страна!

07:24 В Приморье судостроительная верфь «Звезда» перейдет на отечественную сталь В Приморье судостроительная верфь «Звезда» перейдет на отечественную сталь
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
02 АПР, 17:19 Губернатор Тамбовской области принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных» Губернатор Тамбовской области принял участие в образовательном проекте «Диалог на равных»
01 АПР, 13:47 В апреле в Омске откроется «дачный сезон» В апреле в Омске откроется «дачный сезон»
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?
29 МАР, 18:28 В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
27 МАР, 11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter