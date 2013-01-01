Тульская область предоставляет площадку под строительство китайского автозавода



В посольстве КНР в России состоялся прием представителей администрации Тульской области и презентация проекта строительства китайского автозавода. Тульский индустриальный парк готов предоставить китайской компании «Великая стена» площадки, обеспеченные инфраструктурой, и специальные статусы с дополнительными налоговыми преференциями для реализации инвестиционного проекта строительства автомобильного завода под брендом Haval.

«Великая стена» имеет 6 автомобильных заводов. Свыше трети экспорта продукции компании приходится на российский рынок. Еще в 2014 году компания «Великая стена» и администрация Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве по созданию в Тульской области автозавода за счет инвестиций китайской стороны. По предварительным расчетам, завод сможет выпускать до 150 тысяч машин в год, что даст возможность снабжать не только российский рынок, но и страны СНГ, в первую очередь, Белоруссию и Казахстан. Кроме того, появление в Туле такого крупного предприятия даст толчок развитию инфраструктуры города и местной экономики в целом, а также повышению уровня жизни населения как этого региона, так и соседних.

Тульская область, Центральный федерального округ