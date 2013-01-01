Тысячи верующих приняли участие в юбилейном крестном ходе с курской иконой «Знамение»



В этом году ему исполняется 400 лет. Первое упоминание о крестном ходе относится к 1618 году: по указу царя Михаила Федоровича в девятую пятницу после Пасхи святыня была торжественно перенесена из Знаменского монастыря в Коренную пустынь по случаю освящения деревянной церкви Рождества Богородицы. Так было положено начало крестным ходам с иконой Божией Матери Курской Коренной.

И сегодня, спустя четыре века, эта древняя традиция сохраняется курянами. Тысячи паломников ежегодно с особым настроением преодолевают длинный путь из Курска в Коренную пустынь.

С раннего утра верующие, в том числе и из соседних регионов, и из-за рубежа собрались в Знаменском соборе Курска. В храме митрополит Курский и Рыльский Герман отслужил Божественную Литургию. После этого под колокольный звон крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» направился в ее летнюю обитель.

Курскую святыню, украшенную живыми цветами, торжественно пронесли по улицам города. Все это время к шествию присоединялись православные верующие.

В Введенском храме церемонию встретили праздничным молебном. А уже оттуда паломники, пересев в автобусы, последовали до д. Жерновец. Там крестный пеший ход возобновился, сопровождая чудотворную икону «Знамение» в древний мужской монастырь.

На подходе к м. Свобода многотысячное шествие встретили губернатор Курской области Александр Михайлов, руководители области, города, а также гости, которые прибыли для участия в Курской Коренской ярмарке.

К приходу долгожданной «хозяйки» в древнем монастыре выложили цветами дорогу, а паломников встречали песнопениями. Как и в старину, завершилось общенародное шествие в Коренной пустыни молебном перед иконой Божией Матери «Знамение».