ТОП-10 достижений- 2019: в каких регионах России интенсивно развивалась несырьевая экономика

В 2019 году в России реализованы сотни крупных проектов в сфере несырьевой промышленности. Интенсивно развивались обрабатывающая и перерабатывающая отрасли. Комплексным подходом отличались проекты в агропромышленном секторе. Внедрялись инновационные технологии, модернизировались предприятия. Создан ряд отраслевых кластеров. Активизировался экспорт несырьевой продукции.
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Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии вывода на полную мощность нового подразделения Магнитогорского металлургического комбината – агломерационной фабрики №5. На производстве применены новейшие энергосберегающие и природоохранные технологии, гарантирующие повышение экологической безопасности. Общая сумма инвестиций в проект составила 29,9 млрд рублей.
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Со стапелей Балтийского завода в Санкт-Петербурге спустили на воду реки Нева универсальный атомный ледокол «Урал» проекта 22220. А в Финском заливе начал заводские ходовые испытания головной атомный ледокол «Арктика» ледового класса ЛК-60. Ледоколы данного проекта – самые крупные и мощные в мире. Оснащенные двумя ядерными реакторами, они способны ходить как в арктических водах, так и в руслах рек.
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В Туле вышло на полную мощность производство ООО «Тула-Сталь» компании «Промышленно-металлургический холдинг». Инвестиции в строительство завода составили 55 млрд рублей. Создано 1 800 рабочих мест.
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В городе Каменске-Уральском Свердловской области на металлургическом заводе (КУМЗ) ввели в эксплуатацию вторую очередь прокатного комплекса, завершив реализацию крупнейшего за последние десятилетия инвестиционного проекта общей стоимостью 46,2 млрд рублей. Создано 518 высокотехнологичных рабочих мест.
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В Липецке заложили памятую капсулу на территории строительства производственного комплекса «Рустарк» по глубокой переработке пшеничного сырья на крахмалопродукты и биополимеры – инновационные материалы для производства экологически безвредных биопластиков, ранее не производимых в России. Общая сумма инвестиций составит 63 млрд рублей.
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На южнокурильском острове Шикотан (входит в состав Сахалинской области) состоялся пуск в эксплуатацию рыбоперерабатывающего завода мощность 900 тонн в сутки. Объём инвестиций составил 6,4 млрд рублей. Создано 500 рабочих мест. В церемонии открытия завода по видеосвязи принял участие президент РФ Владимир Путин.
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В Москве открылся уникальный тепличный агрокомплекс, где вертикальным методом выращивают различные виды зелени и пряных травы. Инвестиции в научные исследования, строительство и запуск производства составили порядка 5 млрд рублей. Трудоустроено 284 человека с перспективой увеличения рабочих мест до 700. Общая площадь теплицы составляет более 6 га, что делает её крупнейшим в мире объектом с такой технологией.
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В г. Усть-Катаве Челябинской области начал работу высокотехнологичный тепличный комплекс «Горный» для круглогодичного выращивания огурцов, томатов и зеленых культур закрытого грунта. Основной инвестор — агрохолдинг «Чурилово». Суммарно вложения в проект составили 7,4 млрд рублей. Создано 720 рабочих мест. Запуск мега-теплицы позволит полностью покрыть потребность южноуральцев, а также жителей соседних регионов в свежих овощах и зелени.
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В г. Кингисеппе Ленинградской области компания «ЕвроХим» (один из крупнейших в мире производителей удобрений) торжественно запустила один из своих якорных проектов – завод по производству аммиака. Объем инвестиций в строительство завода с производственной мощностью 1 млн тонн аммиака в год превысил $1,2 млрд. Создано свыше 150 новых рабочих мест.
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В Воронежской области практикуется комплексный подход к проектам в сфере АПК. Среди крупнейших из них – строительство молочных и животноводческих комплексов ГК «ЭкоНива» за 43 млрд руб. с трудоустройством 3 600 человек, животноводческого комплекса «Заречное» за 10,9 млрд руб., предприятия «Воронежский шампиньон» за 2,5 млрд рублей. Также реализовано несколько крупных проектов по птицеводству, производству кормов для сельхозживотных, семеноводству и т.д.