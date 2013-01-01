ТОП-10 достижений- 2019: в каких регионах России интенсивно развивалась несырьевая экономика



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях Российской Федерации в развитии секторов несырьевой экономики.

В 2019 году в России реализованы сотни крупных проектов в сфере несырьевой промышленности. Интенсивно развивались обрабатывающая и перерабатывающая отрасли. Комплексным подходом отличались проекты в агропромышленном секторе. Внедрялись инновационные технологии, модернизировались предприятия. Создан ряд отраслевых кластеров. Активизировался экспорт несырьевой продукции.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»