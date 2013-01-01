ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах внедрили на производстве уникальные российские технологии?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в инновационной не сырьевой экономике.

В этом году на основе разработок российских ученых, конструкторов и инженеров в нашей стране создали импортозамещающие производство и реализовали проекты, не имеющие аналогов мире.

1.В Саратовской области стартовало производство первых российских СВЧ-трактов для спутниковых платформ.

Новое направление производства волноводных трактов космического применения на базе НПП «Алмаз» позволит России к 2022 году занять 30-50 процентов мирового рынка, потеснив США, Германию, Францию и Канаду.

2.В Приморском крае построили работающие на сжиженном природном газе новейшие танкеры класса «Афрамакс».

Российская госкомпания "Совкомфлот" первой в мире начала эксплуатировать крупнотоннажные суда этого класса, а работающий на сжиженном природном газе танкер "Ломоносовский проспект" первым прошел по Северному морскому пути и доставил нефть из Кореи в Европу.

3.В Мурманской области загрузили ядерным топливом единственный в мире атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов».

В следующем году на площадке ФГУП «Атомфлот» его отбуксируют в морской порт города Певека, где эта плавучая атомная станция будет прямо с воды через энергомост обеспечивать электроэнергией Чукотский автономный округ.

4.На Ярославском радиозаводе открыли производство по сборке модулей перспективных космических аппаратов

На дочернем предприятии концерна РТИ сделан первый шаг к созданию единого сквозного производства бортовой космической аппаратуры от микроплат до крупногабаритных модулей полезных нагрузок.

5.В Санкт-Петербурге начали выпускать российские персональные компьютеры общего и специального назначения

На базе НПО «Импульс», где холдинг «Росэлектроника» разместил новое производство, собирают компьютер, соответствующий требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК)

6.В Москве запустили первое в России производство инновационных ограничителей электрического тока

Разработанное компанией «СуперОкс» устройство является самым мощным сверхпроводниковым токоограничителем в мире и способно остановить короткое замыкание в сто раз быстрее автоматических выключателей – менее чем за одну миллисекунду.

7.В Волгоградской области запустили завод по переработке попутного газа с использованием инновационных технологий

Применение новейшего российского оборудования и разработок из «Сколково» позволило почти вдвое снизить стоимость инвестиционного проекта и вместо двух производить три вида продукции - природный газ, газовый конденсат и технический пропан-бутан.

8.В Калужской области начали выпускать уникальное оборудование для металлургии и машиностроения

Ученые и инженеры из Обнинска, используя опыт создания конструкционной керамики для аппаратов оборонного значения, разработали чехлы из кварцевой керамики для термозондов.

9.В Ростовской области запустили производство уникального утеплителя из каменной ваты

Новая продукция завода корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, разработанная и запатентованная научным центром компании, не имеет аналогов на российском и мировом рынке

10.В Смоленской области открыли новый завод по выпуску инновационной химической продукции

На предприятии «Вязьма-Брусит» запущены линии по производству магнезиальных продуктов, которые применяются на очистных сооружениях, в промышленности и в сельском хозяйстве.

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