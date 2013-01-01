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ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России?

Дек 28
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в строительстве дорожной инфраструктуры, морских терминалов и аэропортов.

1.Открылось автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив

С момента открытия движения по транспортному переходу проехало порядка 3,5 млн автомобилей, суточный рекорд поставлен в августе и составил около 30 тыс. автомобилей.

2.Строители соединили российскую и китайскую части первого трансграничного железнодорожного моста через Амур.

Новый мост между Россией и Китаем «Нижнеленинское – Тунцзян» с пропускной способностью до 21 млн тонн в год, который соединяет Еврейскую автономную область с провинцией Хэйлунцзян, планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

3.В Мурманской области началось строительство самого глубоководного в России терминала «Лавна»

На западном берегу Кольского залива АО «Ямалтрансстрой» в рамках проекта Мурманского транспортного узла возводят  причал угольного терминала.

  1. В Республике Крым заработал новый терминал аэропорта «Симферополь».

Аэровокзальный комплекс «Крымская волна» построили с нуля за два года и открыли в апреле 2018-го. К курортному сезону 2019 года региональные власти планируют ввести в строй участок новой шестиполосной дороги к этому международному аэропорту

5.Под Краснодаром открыли развязку на М-4 «Дон», обеспечивающую скоростное движение к Черному морю.

В результате реконструкции развязки в пять раз увеличилась пропускная способность участка федеральной трассы, соединяющей регионы Центральной России с курортами Краснодарского края.

6.В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги

В строительство 21 километра четырёхполосной трассы и нового моста через реку Оку из федерального бюджета вложено почти 11,5 млрд рублей.

  1. В Тюмени замкнули кольцевую автодорогу протяженностью 55 километров.

К ТКАД присоединены четыре федеральные автомобильные дороги, которые связывают Тюмень со столицами соседних регионов – Екатеринбургом, Ханты-Мансийском, Омском, Челябинском, Курганом и Новосибирском.

8.В аэропортах в Норильске и в Улан-Удэ завершили реконструкцию взлетно-посадочных полос.

Модернизированные аэропорты могут принимать практически при любой видимости и в любых погодных условиях самые крупные грузовые самолеты и пассажирские лайнеры.

9.В Подмосковье открыли новый участок на 58-97 километре автотрассы М11 в обход Солнечногорска и Клина.

При движении через этот участок автомагистрали, которую называют «Новой Ленинградкой», путь из Москвы в Санкт-Петербург становится на три часа короче.

10.В Татарстане завершили строительство центральной линии Казанского метрополитена

Открылась одиннадцатая на этой линии станция метро «Дубравная», в создание которой было инвестировано 5,2 млрд. рублей. В перспективе планируется построить четыре линии Казанского метрополитена, который стал первым в России, созданным с «нуля» после распада СССР.

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»



 
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