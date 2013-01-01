ТОП-10 достижений- 2018: в каких регионах появились связующие звенья транспортной системы России?
«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в строительстве дорожной инфраструктуры, морских терминалов и аэропортов.
1.Открылось автомобильное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив
С момента открытия движения по транспортному переходу проехало порядка 3,5 млн автомобилей, суточный рекорд поставлен в августе и составил около 30 тыс. автомобилей.
2.Строители соединили российскую и китайскую части первого трансграничного железнодорожного моста через Амур.
Новый мост между Россией и Китаем «Нижнеленинское – Тунцзян» с пропускной способностью до 21 млн тонн в год, который соединяет Еврейскую автономную область с провинцией Хэйлунцзян, планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.
3.В Мурманской области началось строительство самого глубоководного в России терминала «Лавна»
На западном берегу Кольского залива АО «Ямалтрансстрой» в рамках проекта Мурманского транспортного узла возводят причал угольного терминала.
- В Республике Крым заработал новый терминал аэропорта «Симферополь».
Аэровокзальный комплекс «Крымская волна» построили с нуля за два года и открыли в апреле 2018-го. К курортному сезону 2019 года региональные власти планируют ввести в строй участок новой шестиполосной дороги к этому международному аэропорту
5.Под Краснодаром открыли развязку на М-4 «Дон», обеспечивающую скоростное движение к Черному морю.
В результате реконструкции развязки в пять раз увеличилась пропускная способность участка федеральной трассы, соединяющей регионы Центральной России с курортами Краснодарского края.
6.В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги
В строительство 21 километра четырёхполосной трассы и нового моста через реку Оку из федерального бюджета вложено почти 11,5 млрд рублей.
- В Тюмени замкнули кольцевую автодорогу протяженностью 55 километров.
К ТКАД присоединены четыре федеральные автомобильные дороги, которые связывают Тюмень со столицами соседних регионов – Екатеринбургом, Ханты-Мансийском, Омском, Челябинском, Курганом и Новосибирском.
8.В аэропортах в Норильске и в Улан-Удэ завершили реконструкцию взлетно-посадочных полос.
Модернизированные аэропорты могут принимать практически при любой видимости и в любых погодных условиях самые крупные грузовые самолеты и пассажирские лайнеры.
9.В Подмосковье открыли новый участок на 58-97 километре автотрассы М11 в обход Солнечногорска и Клина.
При движении через этот участок автомагистрали, которую называют «Новой Ленинградкой», путь из Москвы в Санкт-Петербург становится на три часа короче.
10.В Татарстане завершили строительство центральной линии Казанского метрополитена
Открылась одиннадцатая на этой линии станция метро «Дубравная», в создание которой было инвестировано 5,2 млрд. рублей. В перспективе планируется построить четыре линии Казанского метрополитена, который стал первым в России, созданным с «нуля» после распада СССР.
Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»
|28 Дек:
|28 Дек:
|27 Дек:
|28 Дек:
|27 Дек:
|27 Дек:
|27 Дек:
|26 Дек:
|26 Дек: