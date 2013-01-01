Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 ДЕК, 19:19 МСК
USD (ЦБ)    68,8762
EUR (ЦБ)    78,3880

27 ДЕК, 19:19 МСК
USD (ЦБ)    68,8762
EUR (ЦБ)    78,3880

ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России извлекли максимум пользы от природных ресурсов?

Дек 27
Москва Центральный федеральный округ
ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России извлекли максимум пользы от природных ресурсов?

«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в сырьевой экономике.

В этом году наша страна укрепила позиции на мировом рынке СПГ, в разных регионах России открыли крупные месторождения, запустили производства по добыче и переработке нефти и газа, бокситов и меди, золота и алмазов,  мощности по использованию энергии солнца и ветра.

 

1.В Ямало-Ненецком округе «Ямал СПГ» досрочно вывел на полную мощность завод по сжижению газа

Совокупная проектная мощность трех запущенных линий «Ямал СПГ» составляет 16,5 миллионов тонн СПГ в год. Проект поддерживается флотом танкеров ледового класса Arc7, предназначенными для перевозки СПГ. Началось строительство четвертой линии.

2.Из Ямало-Ненецкого автономного округа по Северному морскому пути в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ.

Дочерняя компания "НОВАТЭКа доставила китайской компании CNOOC танкером ледового класса Arc7 продукцию "Ямал СПГ". Подтверждена эффективность логистической модели, позволяющей осуществлять конкурентоспособные поставки на ключевые рынки СПГ Азиатско-Тихоокеанского региона.

3.В Якутии запустили в эксплуатацию одно из крупнейших мире Верхне-Мунское месторождение

Разработка месторождения производительностью 1,8 миллиона карат алмазов укрепит лидерство российской компании «Алроса» на мировом рынке добычи алмазов и принесет России доход в 180 млрд. рублей.

4.В Забайкальском крае ввели в эксплуатацию Быстринский ГОК

Горно-обогатительный комплекс, построенный «Норникелем» на одном из крупнейших в мире по запасам меди, золота, серебра и железа Быстринском месторождении, отправил на переработку первые партии золотосодержащего концентрата.

5.В Астраханской области дали старт освоению Ракушечного нефтегазоконденсатного месторождения на шельфе Каспийского моря.

Ледостойкая платформа для эксплуатации этого месторождения строится на Астраханском судостроительном заводе, значительная часть оборудования также будет закуплена на российских предприятиях.

6.В Республике Коми РУСАЛ ввел в  эксплуатацию месторождение  бокситов

Новая минерально-сырьевая база  для  «Боксита Тимана»  на Верхне-Щугорском месторождении имеет  запас  около 65 млн тонн руды,  необходимой   для  производства  алюминия.

7.У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон».

"Газпромнефть-Сахалин" разведано месторождение углеводородов, геологические запасы которого оцениваются свыше 137 млн т нефтяного эквивалента. В 2017 году на этом же лицензионном участке  было открыто месторождение «Нептун»

8.На Камчатке запустили первую очередь золотоизвлекательной фабрики Озерновского ГМК.

Заработало уже четвертое золотодобывающее производство на крупнейшем месторождении, открытом еще в СССР. Запуск второй очереди золотоизвлекательной фабрики запланирован на конец 2019 года.

  1. В Тюменской области ввели в эксплуатацию новое месторождение нефти.

Извлекаемые запасы Тальцийского месторождения составляют 11,7 млн тонн нефти. Дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Уватнефтегаз»-планирует вести эксплуатационное бурение на месторождении на двух кустовых площадках, где будет построено 17 скважин.

10.В Оренбургской области запущен крупнейший в России комплекс солнечной энергетики.

Дан старт промышленной эксплуатации Сорочинской и Новосергиевской солнечных электростанций совокупной мощностью в 105 МВт, фотоэлементы для которых произведены на заводе ООО «Хевел» в Чувашии.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай страна!»

 

 



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
26 Дек:
26 Дек:
26 Дек:
Центральный федеральный округ:
27 Дек:
26 Дек:
26 Дек:
РОССИЯ:
27 Дек:
26 Дек:
26 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 3

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 1

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 2

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии

Отказаться от нефти и газа. Как Россия готовит переход на возобновляемые источники энергии
Экономика 1

Узнай, страна

ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России извлекли максимум пользы от природных ресурсов?

ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России извлекли максимум пользы от природных ресурсов?

Проект «Лидеры Тамбовщины» - настоящее событие года

Проект «Лидеры Тамбовщины» - настоящее событие года

22 и 23 декабря прошла стратегическая сессия по поиску точек роста Чудовского района

22 и 23 декабря прошла стратегическая сессия по поиску точек роста Чудовского района

В Санкт-Петербурге завершились испытания привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога»

В Санкт-Петербурге завершились испытания привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога»

Новости СМИ

Новости дня

18:56 Сбербанк ожидает снижения темпов выдачи ипотеки в 2019 году Сбербанк ожидает снижения темпов выдачи ипотеки в 2019 году
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
18:42 Российский спорт может оказаться в изоляции Российский спорт может оказаться в изоляции
18:29 Стала известна скорость «Авангарда» в ходе испытаний Стала известна скорость «Авангарда» в ходе испытаний
18:05 В Донбассе согласовали новогоднее перемирие В Донбассе согласовали новогоднее перемирие
17:56 НЛО парализовал работу лондонского аэропорта НЛО парализовал работу лондонского аэропорта Видео
17:55 Марат Башаров снова избил свою жену Марат Башаров снова избил свою жену
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
17:42 МЦК изменит график работы с 29 декабря по 8 января МЦК изменит график работы с 29 декабря по 8 января

Узнай, страна!

17:21 ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России извлекли максимум пользы от природных ресурсов? ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России извлекли максимум пользы от природных ресурсов?
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
15:54 Проект «Лидеры Тамбовщины» - настоящее событие года Проект «Лидеры Тамбовщины» - настоящее событие года
11:59 22 и 23 декабря прошла стратегическая сессия по поиску точек роста Чудовского района 22 и 23 декабря прошла стратегическая сессия по поиску точек роста Чудовского района
26 ДЕК, 20:02 В Санкт-Петербурге завершились испытания привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога» В Санкт-Петербурге завершились испытания привода первого газоперекачивающего агрегата «Ладога»
26 ДЕК, 18:45 Из Краснодара в Белгород отправили первый карусельный станок "Южного завода тяжелого станкостроения" Из Краснодара в Белгород отправили первый карусельный станок "Южного завода тяжелого станкостроения"
26 ДЕК, 15:26 Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень» Итоги рейтинга 2018: Удмуртская Республика в группе «высший уровень»
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
25 ДЕК, 13:13 За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть За девять месяцев Омская область увеличила объем экспорта продукции почти на треть

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter