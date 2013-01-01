ТОП-10 достижений-2018: в каких регионах России извлекли максимум пользы от природных ресурсов?



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей года о достижениях России в сырьевой экономике.

В этом году наша страна укрепила позиции на мировом рынке СПГ, в разных регионах России открыли крупные месторождения, запустили производства по добыче и переработке нефти и газа, бокситов и меди, золота и алмазов, мощности по использованию энергии солнца и ветра.

1.В Ямало-Ненецком округе «Ямал СПГ» досрочно вывел на полную мощность завод по сжижению газа

Совокупная проектная мощность трех запущенных линий «Ямал СПГ» составляет 16,5 миллионов тонн СПГ в год. Проект поддерживается флотом танкеров ледового класса Arc7, предназначенными для перевозки СПГ. Началось строительство четвертой линии.

2.Из Ямало-Ненецкого автономного округа по Северному морскому пути в китайский порт Фуцзянь доставлена первая партия СПГ.

Дочерняя компания "НОВАТЭКа доставила китайской компании CNOOC танкером ледового класса Arc7 продукцию "Ямал СПГ". Подтверждена эффективность логистической модели, позволяющей осуществлять конкурентоспособные поставки на ключевые рынки СПГ Азиатско-Тихоокеанского региона.

3.В Якутии запустили в эксплуатацию одно из крупнейших мире Верхне-Мунское месторождение

Разработка месторождения производительностью 1,8 миллиона карат алмазов укрепит лидерство российской компании «Алроса» на мировом рынке добычи алмазов и принесет России доход в 180 млрд. рублей.

4.В Забайкальском крае ввели в эксплуатацию Быстринский ГОК

Горно-обогатительный комплекс, построенный «Норникелем» на одном из крупнейших в мире по запасам меди, золота, серебра и железа Быстринском месторождении, отправил на переработку первые партии золотосодержащего концентрата.

5.В Астраханской области дали старт освоению Ракушечного нефтегазоконденсатного месторождения на шельфе Каспийского моря.

Ледостойкая платформа для эксплуатации этого месторождения строится на Астраханском судостроительном заводе, значительная часть оборудования также будет закуплена на российских предприятиях.

6.В Республике Коми РУСАЛ ввел в эксплуатацию месторождение бокситов

Новая минерально-сырьевая база для «Боксита Тимана» на Верхне-Щугорском месторождении имеет запас около 65 млн тонн руды, необходимой для производства алюминия.

7.У берегов Сахалина на шельфе Охотского моря открыли новое нефтяное месторождение «Тритон».

"Газпромнефть-Сахалин" разведано месторождение углеводородов, геологические запасы которого оцениваются свыше 137 млн т нефтяного эквивалента. В 2017 году на этом же лицензионном участке было открыто месторождение «Нептун»

8.На Камчатке запустили первую очередь золотоизвлекательной фабрики Озерновского ГМК.

Заработало уже четвертое золотодобывающее производство на крупнейшем месторождении, открытом еще в СССР. Запуск второй очереди золотоизвлекательной фабрики запланирован на конец 2019 года.

В Тюменской области ввели в эксплуатацию новое месторождение нефти.

Извлекаемые запасы Тальцийского месторождения составляют 11,7 млн тонн нефти. Дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» - ООО «РН-Уватнефтегаз»-планирует вести эксплуатационное бурение на месторождении на двух кустовых площадках, где будет построено 17 скважин.

10.В Оренбургской области запущен крупнейший в России комплекс солнечной энергетики.

Дан старт промышленной эксплуатации Сорочинской и Новосергиевской солнечных электростанций совокупной мощностью в 105 МВт, фотоэлементы для которых произведены на заводе ООО «Хевел» в Чувашии.

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