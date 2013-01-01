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Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft

Дек 12
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft
В Великом Новгороде работают интересные, вдохновлённые, а самое главное, предприимчивые люди, и вот ещё одна история, которая способна это доказать.

Непринуждённая атмосфера, вкусная еда, живое общение – несомненно помогают продвижению бизнеса. Именно так подумал и решил в дружеском диалоге с другим предпринимателем управляющий пабом Mycroft Михаил Киблер. Так, в стенах паба появилась экспозиция товаров новгородских производителей.

«Дело в том, что здесь мы пытаемся создать точку притяжения для предпринимателей и профессионалов, ищущих возможности для неформального общения, обмена экспертным мнением и новых знакомств, - рассказывает Михаил, - особенно тепло относимся к производственникам, работающим в Новгороде и области. Примером может послужить наше партнёрство с компанией Nordwestfur. Они шьют отличную верхнюю одежду прямо в Новгороде, и успешно продаются по всей стране, но мало, кто из наших земляков о них знает. А за день у нас в пабе минимум 60-70 человек приходит на бизнес-ланч, и просто поставив одну из их курток в зале, мы получили множество вопросов: «А это что?». И из этого родилась идея представить в пабе продукцию местных бизнесменов. Ведь не всегда на официальных и деловых форумах есть время для спокойного и расслабленного общения».

Mycroft собрал большой пул партнёров и друзей - это и Like центр, и Тимофей Ванин (лавка купца Ванина), и Nordwestfur и многие другие. В неформальной обстановке, в стенах паба и вице-губернатор, и предприниматель, и студент-выпускник университета, и производственник могут общаться на равных. Как раз это то, чем и ценны пабы в их классическом представлении.

Кстати, куртку, которую выставили первой, уже продали.



 
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