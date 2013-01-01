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Татарстанская команда победила в ралли-марафоне «Дакар-2020» на модифицированных болидах «КАМАЗ»

Янв 20
Москва Центральный федеральный округ
Татарстанская команда победила в ралли-марафоне «Дакар-2020» на модифицированных болидах «КАМАЗ»

Российская автогоночная команда «КАМАЗ-мастер», связанная с автозаводом «КамАЗ» (Набережные Челны, Татарстан), с победой вернулась в Россию с ралли-марафона «Дакар-2020», который проходил на территории Саудовской Аравии. В своем поздравлении президент РФ Владимир Путин отметил, что команда продемонстрировала «огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники». В ралли «Дакар 2020» участвовали четыре спортивных грузовика КАМАЗ-43509, претерпевшие существенные модификации.
Команда «КАМАЗ-мастер» в 17-й раз одержала победу в зачете грузовиков. Второй раз в карьере лучшим в гонке стал экипаж под управлением Андрея Каргинова, экипаж Антона Шибалова занял второе место.

В соответствии с введенными с 2019 года на ралли «Дакар» новыми требованиями к участвующим в гонке грузовикам конструкторы команды создали принципиально новый болид КАМАЗ-43509 с максимальным объёмом двигателя 13 литров и рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 980 л. сил. До 100 км/час болид разгоняется за 6 секунд.

Конструкторы полностью заменили аналоговые приборы на три цифровых дисплея, связанных CAN-шиной. Дисплеями оборудованы места всех членов экипажа: водительское, штурманское и место механика.

Машина оснащена 6-ступенчатой автоматической КПП с гидространсформатором. Она даёт возможность переключать передачи без потери момента. Усовершенствована и подвеска, позволяющая осуществлять настройку пружин и рессор индивидуально для каждой машины.

Уменьшено сопротивление магистрали впуска, усовершенствована газодинамика выпускной системы. Вследствие этого температура отработавших газов стала значительно ниже. Ещё более снижены показатели дымности двигателя.

В новых грузовиках применены новые датчики топлива, более корректные по сравнению с используемыми ранее, точность их показаний достигает 99,5%. Они могут показать топливный расход в двух режимах — мгновенный и в расчёте на сотню километров.

Центр тяжести машины был смещён ниже за счёт перекомпоновки внутреннего кузовного оснащения (узлов топливной системы и топливного бака). Это не только уменьшило опасность опрокидывания болида, но также повысило среднюю скорость автомобиля при прохождении извилистых участков трасс и при стремительных изменениях направления движения. Модифицировали и руль, облегчив управление машиной, что также сократило время преодоления извилистых участков.

Болид КАМАЗ-43509 также отличается от предыдущих моделей новым дизайном, в котором преобладают рубленные и клиновидные формы.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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