Тамбовскую область посетили торговые представители России в семи государствах



Тамбовская область принимает участие в российской акции Министерства промышленности и торговли России «Неделя торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах». Акция проходит еще в восьми регионах.

В Тамбов приехали торговые представители России в семи странах: Марокко, Индия, Франция, Аргентина, Люксембург, Бельгия, Чехия.

Наш регион включился в работу по реализации национальных проектов, в том числе нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», задача которого - за шесть лет удвоить показатели несырьевого экспорта РФ.

По итогам 2018 года объем экспорта на Тамбовщине увеличился более, чем на 40 процентов. Но, как считает глава администрации области Александр Никитин, «нам есть куда расти и развиваться». Поэтому он поддержал инициативу Минпромторга о проведении прямого диалога регионов с торговыми представительствами:

- Бо́льшая часть прямых иностранных инвестиций по-прежнему сконцентрирована в Москве и Санкт-Петербурге. Во многом так происходит потому, что инвесторы недостаточно знают о возможностях других субъектов. Мы рассчитываем с помощью торговых представителей в зарубежных странах показать иностранным партнерам наши преимущества. Мы заинтересованы в долгосрочных и качественных инвестициях, в реализации проектов, связанных с трансфертом новых технологий, созданием современных эффективных производств.

Как отметил первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов, в прошлом году институт торговых представителей перешел под кураторство Минпромторга и сегодня активно работает над задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Главные ожидания от сегодняшнего мероприятия Александр Ганов связывает с усилением сотрудничества в торгово-экономической сфере.

За «круглым столом» стороны презентовали свой потенциал возможностей, обсудили формат дальнейшего взаимодействия, высказали пожелания.

Управление по развитию промышленности и торговли области организовало Биржу деловых контактов, в которой приняли участие руководители крупных и средних тамбовских предприятий. Здесь проведена серия двусторонних переговоров со всеми торгпредами. Стороны отметили пользу от такого формата общения.

Торговые представители убедились, что тамбовская продукция имеет все шансы быть востребованной в тех странах, где они работают. Например, Индии и Марокко требуется продовольствие, Бельгия и Чехия предлагают сотрудничество в сфере индустриальной промышленности и высоких технологий, Люксембург стремится развивать торговлю услугами. Кроме того, могут быть реализованы совместные проекты в третьих странах.

Гости побывали на крупнейшем тамбовском экспортно ориентированном предприятии ПАО «Пигмент».

Фото Анатолия Жалнина: Проведена серия двусторонних контактов торговых представителей РФ в семи странах с руководителями тамбовских предприятий.