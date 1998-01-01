Тамбовский завод сможет выпускать по 600 новых плацкартных вагонов в год



Макет плацкартного вагона нового типа представлен Тамбовским вагоноремонтным заводом на выставке «Транспорт России», которая проходит в эти дни в Москве. Внутреннее устройство вагонов принципиально изменено, чтобы создать более комфортные условия для пассажиров.

Концепт нового вагона разработали специалисты Тамбовского вагоноремонтного завода совместно с АО «Вагонреммаш» и Пассажирской Федеральной Компанией.

Сейчас на заводе собирают первый вагон, который планируют запустить в тестовую эксплуатацию в конце года. Интерьер будет полностью отличаться от привычных плацкартных вагонов. В частности, его оборудуют новой системой освещения, шторами для организации личного пространства, розетками с USB-разъемами, которыми пассажиры смогут воспользоваться для зарядки гаджетов, индивидуальными столиками с подстаканниками. В туалетах установят гигиенический душ и столики для пеленания. Впервые появятся перегородки, которые можно будет также использовать в качестве лестницы на верхние полки.

Директор предприятия Алексей Грибков, отметил, что мощности Тамбовского вагоноремонтного завода позволят выпускать до 600 пассажирских вагонов нового типа в год. По какому маршруту будет вестись тестовая эксплуатация первого вагона нового образца пока неизвестно. Стоимость переоборудования также не называется. О конкретных цифрах можно будет говорить только по завершении работ. Стоимость работ будет во многом зависеть от количества переоборудованных вагонов: чем больше партия, тем ниже себестоимость.