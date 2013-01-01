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Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»

Ноя 7
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовский Перинатальный центр участвует в реализации проекта «Экспорт медицинских услуг»

Специалисты Перинатального центра Тамбовской областной детской больницы провели День открытых дверей для иностранных граждан, чтобы познакомить их с возможностями получения медицинской помощи в одном из самых передовых лечебных учреждений региона.
В Перинатальном центре сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. В первые дни после рождения ребенок находится рядом с мамой в комфортной палате. Если же состояние малыша требует повышенного внимания врачей, то его могут перевести в отделение реанимации и патологии новорождённых, которое оснащено уникальным оборудованием и располагает всеми возможностями для выхаживания детей, рожденных с весом до 1500 грамм.

- В Перинатальном центре рожают не только тамбовчанки, но и жительницы из других регионов России и даже зарубежных стран. Уверены, что в числе медицинских туристов окажутся и иностранные гости, побывавшие на экскурсии, а также их родственники и друзья, которые лично убедились в высоком профессионализме наших медиков, а также в том, что Перинатальный центр полностью соответствуют передовым лечебным учреждениям России, - отметили в областной детской больнице.

В прогнозах медики не ошиблись. Одна пара, пришедшая на экскурсию, тут же воспользовались возможностью попасть на прием к психологу и задать волнующие вопросы о подготовке к родам. Оказалось, что молодые люди планируют партнёрские роды, и в Перинатальном центре для этого также созданы необходимые условия.

Впрочем, в областной детской больнице готовы оказать медицинскую помощь иностранным гражданам и по другим направлениям. Гостей познакомили также с возможностями детской хирургии. Благодаря высокотехнологичному оснащению тамбовские врачи с успехом проводят лечение при тяжелых ожоговых травмах, косолапости, проводят комплексную медицинскую реабилитацию детей с ДЦП с применением хирургической коррекции и методик биологически-обратной связи.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» Президент России Владимир Путин поручил активно развивать медицинский туризм. Реализовать эту задачу призван проект «Экспорт медицинских услуг» нацпроекта «Здравоохранение». В настоящее время в эту работу включились все ведущие государственные учреждения здравоохранения Тамбовской области. На сайтах клинических больниц размещена информация на иностранных языках об их структуре и порядках работы.

С начала этого года уже более 16 тысяч иностранцев получили медицинскую помощь в тамбовских больницах. Однако это число может быть еще выше. Тамбовская область обладает рядом преимуществ для увеличения объема экспорта медицинских услуг. В их числе привлекательная стоимость оказываемых медицинских услуг по сравнению с зарубежными странами и столицей нашей страны, высокая оснащенность современным высокотехнологичным оборудованием и обеспеченность квалицированными кадрами медицинских организаций, участвующих в реализации проекта на территории области, использование современных методов лечения.



 
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