Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор отмечает 20 лет со дня основания



Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор в течение двух десятилетий является площадкой, где обучаются начинающие предприниматели, где дают знания и навыки для организации стартапов. Сегодня здесь не деловая атмосфера, а праздничная – по случаю дня рождения.

Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор в течение двух десятилетий является площадкой, где обучаются начинающие предприниматели, где дают знания и навыки для организации стартапов. Сегодня здесь не деловая атмосфера, а праздничная – по случаю дня рождения.

- Важным конкурентным преимуществом в современной экономике является наличие в регионе мощных научно-образовательных центров, - считает губернатор Александр Никитин. - Такие центры в Тамбовской области ежегодно расширяют спектр и объем услуг, создают максимально комфортные условия для предпринимательской среды в регионе. Надеюсь, что такая позитивная тенденция сохраниться и в будущем.

Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор предоставляет начинающим предпринимателям широкий спектр услуг: от обучения и содействия в привлечении финансирования, консалтинга до юридического и бухгалтерского обслуживания, информационной, PR-поддержки, рекламы.

Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор был создан в 1998 году.

- В первое время в бизнес-инкубаторе была одна печатная машинка, два стола и два стула. Сейчас на площади почти в две тысячи квадратных метров размещаются офисы резидентов-предпринимателей, которые прошли нашу школу и открыли свое дело», - говорит директор бизнес-инкубатора Ольга Лаптева.

На практике из числа предприятий, созданных и развивающихся самостоятельно, выживают не более 30 процентов. Но те, кто прошел через бизнес-инкубатор, более приспособлены к рыночным условиям: 70 процентов твердо стоят на ногах.

Празднование юбилея Тамбовского бизнес-инкубатора - не просто подведение итогов и обозначение перспектив, но и площадка для обсуждения тем, актуальных для Тамбова и области в предпринимательской среде.

Участники мероприятия на дискуссионных площадках и круглых столах обсуждают такие темы, как: «Бизнес. Город. Качество жизни», «Социальное предпринимательство: тренд или вызов?», «Конкуренция за человеческий капитал» и другие.

Кроме того, в рамках празднования юбилея запланировано награждение победителей конкурса бизнес-идей и бизнес-проектов «Активное поколение 2018» среди студентов ТГТУ и Мичуринского государственного аграрного университета. Также сегодня будут вручены благодарственные письма муниципальным образованиям, учебным заведениям, предпринимателям и общественным организациям, с которым бизнес-инкубатор работает в тесной связке.