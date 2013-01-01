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ИЗМИР

Тамбовский губернатор поручил улучшить сервис «Почты России» на территории региона

Янв 11
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовский губернатор поручил улучшить сервис «Почты России» на территории региона

В последнее время количество жалоб тамбовчан на неудовлетворительную работу «Почты России» значительно увеличилось. В связи с этим глава региона Александр Никитин поручил изучить мнение жителей и на основе их оценки выработать необходимые меры для улучшения ситуации.
Низкие зарплаты, нехватка кадров, большие нагрузки, устаревшие технологии организации работы – это основные причины плохого сервиса «Почты России», обозначенные в обращениях граждан. В последнее время уровень доверия тамбовчан к «Почте России» значительно упал. Глава региона Александр Никитин взял ситуацию под личный контроль, поскольку указанные факты влияют на оценку качества жизни в регионе. Через почту осуществляется комплекс государственных услуг.

По поручению губернатора управление информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области организовало опрос граждан и юридических лиц о работы тамбовского филиала «Почты России». На официальных сайтах органов местного самоуправления, в том числе и на сайте администрации города Тамбова, был размещен специальный баннер «Почта России. Оцените работу». В декабре через региональную информационно-аналитическую систему (риас68.рф) каждый житель региона смог оценить не только почтовое отделение (состояние помещения, график работы и качество обслуживания), но и работу почтальона, обслуживающего тот или иной дом.

Результаты анкетирования показали: труд почтальонов тамбовчане оценивают достаточно высоко, а вот работа почтовых отделений связи не устраивает жителей региона. Большинство почтальонов (74,4%) получили оценки «хорошо» и «отлично». Средняя оценка работы – 4 балла. Средняя оценка деятельности почтовых отделений – чуть более 3 баллов. Ниже всего тамбовчане оценивают качество обслуживания, на втором месте качество помещения, далее – график работы.

- Результаты опроса анализируются. Совместно с «Почтой России» будет выработан алгоритм действий по изменению ситуации, - прокомментировал первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.



 
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