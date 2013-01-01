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Тамбовский губернатор получил национальную премию «Профессор года-2019»

Фев 8
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовский губернатор получил национальную премию «Профессор года-2019»

В Москве состоялась церемония вручения национальной премии «Профессор года-2019» за выдающиеся научные результаты. Престижной награды удостоен глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. На высоком уровне отмечен личный вклад губернатора в развитие отечественного образования и науки.
- В зале присутствует глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, - сказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. – Могу привести данный регион как пример положительных решений в сфере науки и образования.

Премия «Профессор года» учреждена Российским профессорским собранием в целях сохранения и дальнейшего развития научного потенциала российской науки и высшего образования, стимулирования научно-технического развития и поощрения выдающихся научных и педагогических работников. Награда присуждается в различных номинациях — в соответствии с научными дисциплинами. Губернатор Тамбовской области, профессор, ученый-экономист в аграрной сфере Александр Никитин удостоен премии в номинации «Экономические науки».

Эксперты отмечают большой вклад Александра Никитина в методологию и практику инновационного развития сельскохозяйственного производства. По данному направлению им подготовлено 8 монографий и большое количество статей в ведущих научных журналах. Результаты научных исследований Александра Никитина успешно внедряются на предприятиях агропромышленного комплекса различных регионов а также Министерством сельского хозяйства при формировании программ развития агропромышленного производства.

Александр Никитин является руководителем научной школы «Формирование механизма устойчивого развития АПК и сельских территорий». В учебном процессе в сельскохозяйственных вузах страны активно используются разработанные профессором Александром Никитиным учебно-методические пособия по страхованию, финансово-экономическому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий и инновационному развитию АПК.

Научно обоснованная экономическая политика губернатора Тамбовской области позволила вывести агропромышленный комплекс региона на передовые позиции по темпам роста производства. Успехи региона высоко оценил во время недавней встречи с Александром Никитиным президент РФ Владимир Путин.

Сегодня стратегия развития региона сосредоточена на большой и серьёзной задаче — обеспечить страну здоровыми продуктами питания и прогрессивными технологиями их производства во имя сбережения и укрепления здоровья нации. Экологическая чистота сельскохозяйственной продукции Тамбовщины подтверждена первым местом области в национальном экологическом рейтинге шестой год подряд.



 
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