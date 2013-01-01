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Тамбовский губернатор пообещал обеспечить страну здоровыми продуктами питания

Ноя 19
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовский губернатор пообещал обеспечить страну здоровыми продуктами питания

Экологичность тамбовской продукции подтверждена престижной наградой «Товар года»
Экологичность - один из залогов конкурентоспособности продукции, которую выпускают тамбовские предприятия. Тамбовская индейка под брендом «Пава-пава» стала лучшим товаром 2018 года как самое экологически чистое мясо. Церемония вручения национальной премии самым популярным товарам массового спроса состоялась на днях в Москве.

- Мы сосредоточены на большой и серьезной задаче - обеспечить страну здоровыми продуктами питания и лучшими технологиями их производства во имя сбережения и укрепления здоровья нации, - говорит губернатор Александр Никитин.

Чистота местной продукции подтверждена очередной престижной наградой. Сегодня премия «Товар года» хорошо известна во всех регионах страны. Авторитет награды подтвержден ее высоким статусом – конкурс проходит при поддержке Национальной торговой ассоциации, Московской международной бизнес-ассоциации, Торгово-промышленной палаты РФ и правительства Москвы. Опыт проведения конкурса показывает: лауреаты премии не на словах, а на деле являются признанными лидерами потребительского рынка.

«Пава-Пава» - самый молодой бренд, созданный группой «Черкизово» для продвижения на рынок тамбовской продукции. Индейка получила награду в номинации «Экологически чистое мясо». И это не случайно, ведь она производится на Тамбовщине, которая долгие годы занимает первое место в рейтинге экологически чистых регионов России. Как сообщает "Черкизово", всего за полтора года существования на рынке марка сумела стать брендом номер один в категории индейка в Москве и Санкт-Петербурге.

Проект «Тамбовская индейка» реализуется при активном содействии администрации Тамбовской области. Как отмечал ранее губернатор Александр Никитин, «Тамбовская индейка» входит в перечень проектов импортозамещения, в соответствии поручениями президента Владимира Путина по поддержке отечественного производителя.



 
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