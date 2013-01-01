Тамбовский губернатор пообещал обеспечить страну здоровыми продуктами питания



Экологичность тамбовской продукции подтверждена престижной наградой «Товар года»

Экологичность - один из залогов конкурентоспособности продукции, которую выпускают тамбовские предприятия. Тамбовская индейка под брендом «Пава-пава» стала лучшим товаром 2018 года как самое экологически чистое мясо. Церемония вручения национальной премии самым популярным товарам массового спроса состоялась на днях в Москве.

- Мы сосредоточены на большой и серьезной задаче - обеспечить страну здоровыми продуктами питания и лучшими технологиями их производства во имя сбережения и укрепления здоровья нации, - говорит губернатор Александр Никитин.

Чистота местной продукции подтверждена очередной престижной наградой. Сегодня премия «Товар года» хорошо известна во всех регионах страны. Авторитет награды подтвержден ее высоким статусом – конкурс проходит при поддержке Национальной торговой ассоциации, Московской международной бизнес-ассоциации, Торгово-промышленной палаты РФ и правительства Москвы. Опыт проведения конкурса показывает: лауреаты премии не на словах, а на деле являются признанными лидерами потребительского рынка.

«Пава-Пава» - самый молодой бренд, созданный группой «Черкизово» для продвижения на рынок тамбовской продукции. Индейка получила награду в номинации «Экологически чистое мясо». И это не случайно, ведь она производится на Тамбовщине, которая долгие годы занимает первое место в рейтинге экологически чистых регионов России. Как сообщает "Черкизово", всего за полтора года существования на рынке марка сумела стать брендом номер один в категории индейка в Москве и Санкт-Петербурге.

Проект «Тамбовская индейка» реализуется при активном содействии администрации Тамбовской области. Как отмечал ранее губернатор Александр Никитин, «Тамбовская индейка» входит в перечень проектов импортозамещения, в соответствии поручениями президента Владимира Путина по поддержке отечественного производителя.