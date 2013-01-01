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Тамбовский фестиваль «Вишневарово» вошел в Топ лучших гастрономических праздников страны

Июл 4
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовский фестиваль «Вишневарово» вошел в Топ лучших гастрономических праздников страны

Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг самых популярных у туристов гастрономических фестивалей и праздников, которые пройдут в России в июле. Исследование составлено по результатам анализа посещаемости и уникальности событий. В Топ-10 вошёл фестиваль «Вишневарово».
Губернатор Александр Никитин поставил задачу перед муниципалитетами развивать и продвигать такие события, которые станут изюминкой и визитной карточкой населенного пункта, привлекут в регион туристов. Уварово - «вишнёвая столица» Тамбовщины, издревле славящаяся вишнёвыми садами. Отсюда и идея фестиваля. Ежегодно этот праздник принимает свыше 7 тысяч человек, в том числе из Москвы, Воронежской, Саратовской области, города Глубокое Витебской области Республики Беларусь.

В этом году фестиваль пройдет 12 и 13 июля. Туристы вновь попадут в город, в котором есть огромное Вишнёвое дерево, живут Вишнёвая принцесса, Барышня с вишней и кавалером и много барышень-вишенок и сударынь-вишен…

Джиппинг-покатушки «Вишнёвое ралли», конкурсы «Мисс экстрим - Вишнёвый УЛЁТ», «Вишнёвое очарование», черлидинг «Вишнёвый серпантин», парад автомобилей «ВишнЯмобиль» и «Моя вишнёвая девятка…», дискотека «Вишнёвая Бамбарбия Киргуду», соревнования по пауэрлифтингу среди женщин, бои на ринге «Стальные вишни», выступление творческих коллективов «Вишнёвый марафон», дефиле шляпок и конкур «Вишня – краса – длинная коса», показ мод для собак «ВишнЯПЁС»… За два дня вишневого праздника состоится порядка 15-ти зрелищных конкурсов.

Ремесленные ряды не дадут заскучать никому - на празднике можно изготовить куклу-оберег Вишнешку, попробовать свои силы на старинном ткацком стане, свалять сувенирный валеночек с вишенкой на боку. Гости праздника могут увезти с собой на память о фестивале и городе многочисленные «вишнёвые» сувениры: неваляшку-«вишенку», колокольчики, «вишнёвый кубок»…

Особое удовольствие доставляют гастрономические конкурсы «Вишнёвое изобилие» и «Бабушкино вишнёвое варенье». Уваровцы угостят всех желающих кулинарными лакомствами. Запланировано и участие известных творческих коллективов, а ярким финалом праздника станет праздничный салют «Вишнёвый БУМ!!!».



 
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