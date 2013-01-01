«Тамбовский бекон» расширяет производство и покоряет зарубежные рынки



Руководство областного управления сельского хозяйства организовало для журналистов пресс-тур на одно из крупнейших и самых недоступных предприятий области ООО «Тамбовский бекон», где производят свинину и линейку продукции под маркой «Слово мясника».

- Это предприятие имеет большое значение для нашего региона как по наибольшему производству мяса и количеству созданных рабочих мест, так и по объему инвестиций и уплаченным в бюджет налогам. На производстве занято более 4 тысяч человек. Общий объем инвестиций составил более 27 миллиардов рублей. По итогам 2018 года произведено мяса в живом весе почти 118 тысяч тонн. Уплачено налогов более полумиллиарда рублей. Это предприятие имеет собственную кормовую базу, в основе которой – тамбовское зерно. У аграриев есть гарантированный сбыт. В планах на ближайшие годы – значительное расширение производства, - прокомментировал начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов.

Третья очередь производства Группы компаний «Русагро» в Тамбовской области – это строительство свинокомплексов мощностью 65 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Общий объем инвестиций по проекту составит более 12 млрд. рублей. Если сегодня ежедневно на убой отправляется 4800 голов, то через два года будет 6500 голов. Мощность комбикормового производства расширится до 550 тысяч тонн комбикорма в год. Первый выпуск товарной продукции запланирован в этом году, выход на проектную мощность – на 2020 год. Будет создано дополнительно 438 новых рабочих мест.

Глава региона Александр Никитин считает «Русагро» одним из самых надежных и ответственных инвесторов, которые обеспечивают не только экономическое, но социальное благополучие области. Надо заметить, что на этом предприятии достаточно высокий уровень зарплат – в среднем более 39 тысяч рублей. А в этом году ее еще планируют поднять.

На предприятии выстроена система отбора, подготовки и переподготовки кадров, а также меры поощрения. Например, премируют за ноу-хау в производстве, а высокопроизводительным специалистам предоставляют возможность получить высшее образование за счет предприятия (таких студентов сегодня около 20). Как отметил, Алексей Старцев, с кадрами проблем нет. В рамках совместного с региональной властью проекта специалистов для производства готовит Котовский индустриальный техникум, а также есть внутрикорпоративное обучение.

Сегодня «Тамбовский бекон» реализует свою продукцию не только в крупных торговых сетях России, но и экспортирует в несколько стран. 11 стран предоставили ему соответствующий допуск. Активно осваивается азиатский рынок, где самым крупным партнером является Китай. Большим спросом здесь пользуются хвосты, уши, пятачки свиней.

Как отметил директор мясоперерабатывающего производства Алексей Старцев, сделаны практические шаги и в сторону Японии.

Этот год в Группе компаний «Русагро» объявлен годом качества. И за качеством здесь действительно ревностно следят как роботы, так и специалисты. Одноразовая спецодежда, бесконтактное мытье рук, санитарные барьеры перед проходом в цеха, электронные замки на всех дверях, работа в цехах на постоянной основе государственных ветврачей – все это предохраняет производство от вредной микрофлоры. Работники службы контроля отслеживают не только качество обработки мяса, но и качество упаковки. А технологи постоянно работают над новыми рецептурами и более удобной упаковкой.

Во время пресс-тура журналисты смогли попробовать на вкус разный ассортимент «Тамбовского бекона» под маркой «Слово мясника» и убедились, что эта продукция заслуженно возглавила топ-10 самых заметных отечественных марок года в ежегодном рейтинге российских новинок по данным журнала Forbes (публикация в январском номере за 2018 год). Авторы рейтинга подчеркивают натуральность и экологичность продукции.

Еще журналисты обратили внимание на чистый водоем около производственного корпуса. Оказывается, он заполнен водой с производства, прошедшей через очистные сооружения. По рассказам очевидцев, это место привлекает водоплавающих птиц, в том числе лебедей.