Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала



Ученые Мичуринского государственного аграрного университета разработали проект «Инновационные основы производства сертифицированного оздоровленного посадочного материала плодовых культур методами биотехнологии». Основной его целью является организация промышленного производства высококачественного оздоровленного привойно-подвойного материала яблони на основе инновационных достижений биотехнологий и питомниководства.

Уникальность проекта заключается в разработке научно-технологических и методических основ управления репродукционными процессами растений на клеточном и организменном уровнях с использованием автоматизированных и роботизированных систем, поточных схем и минимально-инвазивных технологий.

Работа проходила под руководством профессора кафедры биотехнологий селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур Плодоовощного института им. И. В. Мичурина Юрия Трунова и при поддержке ректора Мичуринского государственного аграрного университета Вадима Бабушкина.

На сегодняшний день завершен первый этап реализации проекта. В рамках проведенной работы учеными расширена генетическая коллекция, изучены и рекомендованы наиболее перспективные сорта для размножения в условиях in vitro. Кроме того, отработаны методики введения растительных эксплантов в искусственную питательную среду, проведено предварительное тестирование привойно-подвойного материала на наличие латентных вирусных инфекций. Также ученые заложили изолированные отделы супер-суперэлитного маточника и маточно-черенкового сада и провели эксперименты по разработке новых и оптимизации существующих способов диагностики устойчивости подвойных форм яблони к различным стресс-факторам для повышения эффективности селекционного процесса.

При условии дальнейшего финансирования проекта, все работы рассчитаны на пятилетний период.

Конечной стадией проекта станет массовое производство отечественного высококачественного оздоровленного посадочного материала плодовых культур для закладки современных интенсивных садов во всех регионах промышленного садоводства России. А также реализация государственных программ развития сельского хозяйства и импортозамещения.