Тамбовские предприятия готовы трудоустроить граждан пенсионного возраста



Накануне управление труда и занятости населения области организовало ярмарку вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. На ярмарку пришли более 100 человек.

Организаторы ярмарки вакансий рассказали участникам о ситуации на рынке труда области, познакомили их с технологией поиска работы и перечнем востребованных профессий. Специалисты службы занятости проконсультировали всех желающих по организационно-правовым вопросам в области трудового права, вопросам, связанным с прохождением профессионального обучения, переобучения, организацией собственного дела.

Участникам ярмарки были предложены около 700 вакансий от организаций и предприятий, расположенных на территории Тамбова и Тамбовского района.

Сегодня работодатели испытывают потребность в работниках сферы обслуживания, здравоохранения, образования, а также в квалифицированных кадрах в сфере промышленности, строительства и транспорта. Среди вакантных должностей оказались врачи, медицинские сестры, учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования, инженеры, специалисты высшего уровня квалификации, высококвалифицированные рабочие (токари, слесари-ремонтники, слесари механосборочных работ), повара, продавцы.

Граждан предпенсионного и пенсионного возраста приглашают на работу ОАО «Орбита», вагоноремонтный завод, ОАО «Тамбовский автотранспортный комбинат», Государственный Центр агрохимической службы ФГБУ, гипермаркет «Магнит», Почта России, АО «Завком», санаторий «Энергетик», АО «Тамак», АО «Агрокомплекс Тамбовский», Тамбовский дом-интернат ветеранов войны и труда и другие.

Управление труда и занятости населения области благодарит работодателей за предоставленные вакансии и приглашает их к дальнейшему сотрудничеству с целью повышения эффективности трудоустройства граждан пенсионного и предпенсионного возраста.