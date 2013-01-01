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Тамбовские лесоводы будут использовать беспилотную авиацию в охране лесов

Ноя 30
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовские лесоводы будут использовать беспилотную авиацию в охране лесов

Специалисты лесного хозяйства Тамбовской области будут использовать в работе новейшие технологии контроля и обработки данных с помощью беспилотных летательных аппаратов. Авиационные комплексы, за управление которыми отвечает Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, подключатся к охране лесов от пожаров и нарушителей лесного законодательства.
Соответствующее соглашение о взаимодействии сегодня подписали начальник управления лесами Тамбовской области Сергей Истомин и проректор по науке ТГУ им. Г.Р. Державина Елена Юрина.

Внедрение современных цифровых технологий в сфере работы лесного комплекса стало возможным благодаря открытию в Державинском университете центра компетенций по применению беспилотных летательных аппаратов. Специалисты центра работают в тесном взаимодействии с Ижевским заводом по производству беспилотных летательных аппаратов. Тамбовские ученые занимаются электронным наполнением авиационной техники, управлением аппаратами и расшифровкой полученных данных.

- Внедрить в свою работу умную авиационную технику мы планируем уже с начала пожароопасного сезона 2019 года, - говорит начальник регионального управления лесами Сергей Истомин. – Мы откажемся от реализации дорогостоящего проекта по авиапатрулированию в пользу применения беспилотников. Это поможет лесному хозяйству Тамбовщины значительно снизить затраты на охрану лесов от пожаров. Кроме того, качество снимков, получаемых с беспилотных летательных аппаратов, позволяет определять номер, марку автомобиля, делать качественные снимки граждан, нарушающих лесное законодательство. Таким образом, мы будем более эффективно вести работу в сфере пресечения самовольных рубок, нарушения санитарных правил.

Профессиональная техника позволяет передавать данные на большие расстояния в режиме онлайн и обеспечивает возможность слежения за состоянием лесов специалистами сразу нескольких служб и контролирующих органов.



 
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