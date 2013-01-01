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Тамбовские коммунальщики сработали в праздники на "отлично"

Янв 9
Тамбовская область Центральный федеральный округ
Тамбовские коммунальщики сработали в праздники на "отлично"

Губернатор Александр Никитин поручил всем ответственным службам скоординировать работу в праздничные дни для обеспечения комфортных условий жителям региона, в том числе и по вопросу вывоза твердых коммунальных отходов. Это было сделано. О том, как был организован вывоз мусора в праздничные дни, сегодня журналистам рассказала начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева.
В праздничные дни, с 30 декабря по 8 января, все коммунальные службы региона работали в усиленном режиме. В каждом муниципальном образовании, во всех ресурсоснабжающих организациях, в управлении ТЭК и ЖКХ региона были назначены оперативные дежурные. Ежедневно по области составлялась оперативная сводка, куда вносилась информация по электро-, тепло-, водоснабжению населения региона, уборке территории и вывозу мусора.

С 1 января в России введен новый механизм организации сбора и утилизации бытовых отходов. К работе приступил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Им, в частности, была организована работа горячей линии, куда тамбовчане могли адресовать свои вопросы по вывозу мусора.

Как отметила Светлана Григорьева, в среднем по области на телефон горячей линии поступало десять звонков. В основном, они были связаны с переполненными контейнерами в утренние часы.

Так, например, 2 января в интернете появились фотографии переполненных контейнеров у домов 75 и 79 по улице Рылеева в Тамбове. Выяснилось, что машина, которая должна была забрать мусор из этих контейнеров, сломалась. Однако в течение дня ситуацию исправили. Был скорректирован график движения мусоровозов, и уже к вечеру контейнеры и по этим адресам были пусты.

По словам Светланы Григорьевой, по сравнению с прошлым годом, число обращений по вопросам вывоза мусора в праздничные дни снизилось на треть.

- По вывозу мусора в праздничные дни не было сбоя ни по одному муниципальному образованию, - подчеркнула она.

Хотя ситуация во всех муниципалитетах складывается разная: где-то, в основном, в городах и райцентрах, система уже отлажена, а на улицы некоторых маленьких населенных пунктов мусоровозы вышли впервые.

Процесс введения в регионе нового механизма организации сбора и утилизации бытовых отходов находится на контроле губернатора Александра Никитина. Он делает особый акцент на том, чтобы все населенные пункты области были охвачены системой регулярного сбора и вывоза отходов на полигоны, отвечающие современным требованиям экологии.

- Новый механизм организации сбора и утилизации бытовых отходов должен, в первую очередь, сформировать культуру обращения с твердыми коммунальными отходами, пресечь возникновение несанкционированных свалок, - говорит Светлана Григорьева.

Она подчеркивает, что областные власти и дальше будут вести постоянный контроль деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами



 
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